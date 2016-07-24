به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به طرح‌ها و لوایح یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در این جلسه علنی پیشنهادی برای تعریف ساختار دبیرخانه شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه شد که در نهایت ۳۰ پست سازمانی در دبیرخانه با عنوانین مندرج در دو نمودار و انتقال این پیشنهاد به وزارت کشور مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.

وی همچنین از بررسی لایحه انتقال قطعی پنج واحد آپارتمان از مجتمع جلوان برای کمک به خیریه حضرت ابالفضل (ع) خبر داد و افزود: همچنین در این جلسه لایحه‌ای نیز به همراه دو برگ پیشنهاد اهداء تخفیفات در بلیت‌های استخر مجموعه باغ غدیر که از ۱۰ تا ۲۰ درصد بود و در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مورد بررسی قرار گرفته بود تصویب شد.

سخنگوی شورای شهر اصفهان اضافه کرد: در این جلسه علنی پنج نفر از شورای اسلامی شهر اصفهان پیشنهاداتی را دادند که شهرداری بر اساس زمانبندی مشخص لایحه‌ای مبنی بر برنامه‌ای مدون برای تسهیل و تشویق بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای ساماندهی مشاغل شهری ارائه کند.

وی در ادامه از آسیب‌های ناشی از توسعه شهر نشینی و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها اشاره کرد و ابراز داشت: این امر منجر به افزایش جمعیت شهروندی و نیاز این جمعیت به شغل، کسب و کار و از سوی دیگر توسعه ماشینی و صنعتی و نیاز ماشین آلات مذکور به سرویس دهی و خدمات در امور توسعه کیفی زندگی مدرن شهری، مشاغل جدید صنعتی را در زندگی شهر به وجود آورده که در کالبد زیست محیط برای خودش جاخوش کرده و ساختارهای مختلف شهری مانند ساختار اجتماعی، معماری و شهرسازی و بافت جمعیتی و موارد دیگر را دستخوش تغییر کرده است.

واشیانی پور با اشاره به اینکه در حال حاضر شهر اصفهان از آلودگی‌های زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا، صوتی، بصری و خاک رنج می‌برد، گفت: این آلودگی‌ها عمدتا نشات گرفته از همان زندگی شهری و صنعتی است و تلاش برای رفع این مشکلات از یک سو و همچنین نیاز جامعه شهری به این مشاغل از سوی دیگر ضرورت و لزوم ساماندهی مشاغل شهری را احساس و اتخاذ تدبیر برای آن را ضروری می کند.

وی تاکید کرد: طرح ساماندهی مشاغل شهری برای تقویت اقتصاد مقاومتی و رویکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری در جلب و حمایت از ظرفیت‌های بخش خصوصی در ساماندهی معضلات شهری تنظیم شده بود که با ۱۶ رای برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

سرانه فضای سبز اصفهان به ۸.۲۵ مترمربع رسید

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به وضعیت فضای سبز شهر اصفهان ابراز داشت: همگام با رشد قابل ملاحظه جمعیت و افزایش سطح شهر، سرانه کل فضای سبز تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۸.۲۵ متر مربع رسید.

واشیانی پور با تاکید بر اینکه افزایش سرانه فضای سبز یکی از شاخص‌های اصلی بهبود محیط شهری جهت استفاده شهروندان است، ادامه داد: سازمان پارک‌ها و فضای سبز در تلاش است تا محیطی متنوع همراه با شاخص‌های کیفی و کمی را برای استفاده از ذی نفعان در فصول مختلف سال فراهم کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر براساس آمار موجود تا پایان سال ۹۴ مساحت کل آکولوژیک فضای سبز شهر اصفهان ۵۲ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۴۰ متر مربع است که با نظارت سازمان پارک‌ها و فضای سبز به صورت امانی (بخش اندک) و پیمانی (بخش اعظم) اداره و نگهداری می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار به منظور افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب در عرصه‌های فضای سبز، استفاده از روش های زراعی و بهسازی بستر خاک جهت افزایش راندمان و کاهش تلفات آب، استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به خشکی و شرایط نامساعد اقلیمی در محیط شهری و انجام پروژه های تحقیقاتی در جهت مقابله با اثرات خشکسالی از جمله اقدامات مهم در راستای حفظ فضای سبز موجود و توسعه آن بوده است.

وی با اشاره به اینکه وجود آشفتگی در زندگی شهری و صنعتی امروزه ضرورت ایجاد آرامش را دوچندان می کند، گفت: یکی از روش‌های رسیدن به آرامش دسترسی به محیط طبیعی است و ایجاد بام‌های سبز و دیوارهای سبز علاوه بر ایجاد فضایی مفرح سبب افزایش ارزش افزوده ساختمان ها، کاهش هزینه های انرژی، افزایش عمر مفید بام ها، زیبایی، مفرح ساختن منظره عمومی شهرها و محیط زندگی شهروندان شده و با جذب و تصفیه آلودگی های هوا و تولید اکسیژن سبب تصفیه هوا می شود و هوای پاکتر و سالم تری برای تنفس شهروندان ایجاد می کند.

واشیانی پور افزود: با توجه به این موضوع کلاس‌های آموزشی با هدف زیباسازی و توسعه پایدار شهری برای شهروندان ضمن تشویق مردم و ایجاد بام سبز و دیواره‌های سبز برگزار می شود.

تخصیص بودجه ساماندهی مادی‌ها و انهار اصفهان در سال جاری

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی مادی‌ها و انهار سطح شهر اصفهان یکی از مواردی است که در بودجه سالانه شهرداری دیده شده و توسط شورای اسلامی مصوب شده است، گفت: مساحت مادی ها و انهار تا پایان سال ۱۳۹۴، دو میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۴ مترمربع است که بودجه قابل توجهی جهت بدنه سازی و احیای آنها و ساخت پارک های خطی و فضای سبز و دو طرفه کردن انهار هزینه می شود.

سخنگوی شورای شهر اصفهان اظهار کرد: در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر اصفهان بیابان سجزی با وسعتی بیش از ۴۰ هزار هکتار تهدیدی جدی برای سلامتی شهروندان اصفهانی است و بخش عظیمی از غبار هر روزه شهر اصفهان برخاسته از این دشت است که با وزش بادهای مکرر از هر سو گرد و غبار حاصل از تخریب سجزی را مهمان ریه های شهروندان می کند به همین منظور تاکنون ۴۰۰ هکتار از اراضی سجزی با کشت گونه های گیاهی مناسب به منظور جلوگیری از پیشروی کویر ایجاد و حدود ۸۰۰ هکتار فضای سبز دیگر در برنامه کشت است.

وی با بیان اینکه ۴۰ طرح تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف در ارتباط با فضای سبز شهر اصفهان در تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی انجام شده است، ابراز داشت: کلکسیون انواع چمن های سردسیری و گرمسیری جمعاً ۵۰۰ رقم، کلکسیون رز جمعاً ۳۰۰ رقم، کلکسیون گیاهان دارویی زینتی ۶۰ گونه، انواع بومادران ۱۴ ژنوتیپ بومی و انواع زنبق آلمانی ۳۰ رقم در ایستگاه تحقیقاتی شماره یک سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان مورد بررسی و تولید قرار گرفته است.

واشیانی پور ادامه داد: اقدامات موثر جهت بهبود وضعیت کیفی خاکی فضای سبز شهر اصفهان از قبیل انجام طرح‌های تحقیقاتی، تعیین کیفیت آب و خاک عرصه های توسعه فضای سبز، تعیین کیفیت تمام آب چاه‌های مورد مصرف برای آبیاری فضای سبز، مدیریت و برنامه ریزی جهت تهیه خاک برگ از برگ های خزان یافته، انجام مطالعات خاک شناسی و موارد دیگر صورت گرفته است.‌

وی تصریح کرد: در ارتباط با مبارزه آفات نیز روش‌های متنوعی استفاده شده و مجموعاً در سال ۹۴، ۱۱ هزار لیتر سم مورد استفاده قرار گرفته است.