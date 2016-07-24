  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

دهمین سوگواره هنر عاشورایی فراخوان داد

دهمین سوگواره هنر عاشورایی فراخوان داد

هنرمندان برای شرکت در دهمین سوگواره بین المللی هنر عاشورایی تا ۳۱ شهریور ماه فرصت دارند تا اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین سوگواره بین المللی هنر عاشورایی با هدف بهره مندی از ظرفیت های واقعه کربلا در زمینه خلق آثار تجسمی در سه بخش نقاشی، تصویرسازی، پوستر و پرچم برگزار می شود و مهلت ارسال آثار آن تا ۳۱ شهریور در نظر گرفته شده است.

این جشنواره در بخش های نقاشی، پوستر و پرچم با موضوع حماسه عاشورا و در بخش تصویرسازی با موضوع قاسم بن الحسن(ع) ۱۱ آبان ماه افتتاح می شود و به مدت یک ماه آثار آن به نمایش در می آید.

هنرمندان برای اطلاع از سایر مقررات عمومی و تخصصی، ثبت نام و ارسال اثر می توانند به سایت جشنواره به آدرس www.artfest.com مراجعه کنند.

در بخش پوستر و پرچم به نفرات اول، دوم و سوم علاوه بر اهدای دیپلم افتخار به ترتیب ۳۰ میلیون ریال، ۲۰ میلیون ریال، ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود.

در بخش نقاشی و تصویرسازی علاوه بر اهدای دیپلم افتخار به نفرات اول، دوم و سوم به ترتیب ۳۵ میلیون ریال، ۲۵ میلیون ریال و ۱۵ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود.

همچنین در تمام بخش ها به سه هنرمند لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می شود.

برای شرکت در این جشنواره لازم است تا پس از ثبت نام در سایت جشنواره و دریافت کد رهگیری اثر خود را به آدرس پستی دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 3722355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها