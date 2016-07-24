بررسی لوایح حوزه زنان در مجلس تا پایان مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران امور بانوان وزرا و دستگاه‌های اجرایی که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، افزود: تبیین رویکرد عدالت جنسیتی اکنون در دستور کار ما قرار دارد و ما این موضوع را به بعد از تصویب برنامه ششم توسعه موکول می کنیم تا ستاد ملی زنان شاخص های حوزه زنان و خانواده را تبیین کند، اما ما برنامه ریزی خودمان را انجام داده ایم.

مولاوردی به نقش و جایگاه ویژه برای ستاد ملی زنان اشاره کرد و گفت: پس از اجرا و برنامه ریزی این ستاد تمام دستگاهها مکلف هستند تقویت ساختار امور خانواده را در برنامه خود داشته باشند و سیاست های خودشان را با شاخص های ستاد ملی زنان تطبیق دهند و آثار تصمیمات نیز باید رویکرد عدالت جنسیتی داشته باشد.

وی با اشاره به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: در ستاد فرماندهی در خصوص این موضوع به نقش زنان پرداخته نشده به همین منظور مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهوری داشته ایم تا جایگاه زنان در اقتصاد مقاومتی به خوبی دیده شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: سمت و سوی حرکت دولت این است که توجهات لازم به نقش زنان به عنوان یکی از عوامل تولید مورد توجه گیرد.

وی به برخی مطالبات دانش آموزان در این نشست اشاره کرد و گفت: آسیب های اجتماعی به عنوان مطالبات اصلی دانش آموزان است که البته روند رو به رشد این آسیب ها نگران کننده است و در عالی ترین سطح تصمیم گیری به آن توجه شده است.

مولاوردی ادامه داد: پس از دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، ایشان تقویت شورای اجتماعی کشور با ریاست رئیس جمهوری و برخورداری مصوبات این شورا از ضمانت اجرایی را مورد تاکید قرار دادند.

مولاوردی خاطر نشان کرد: دستور العملی داریم که تمام دستگاههای اجرایی ستاد مقابله با آسیب های اجتماعی را تشکیل دهند که تاکنون 19 کارگروه مانند آسیب های اجتماعی دختران جوان تشکیل شده که البته ما مخالف این موضوع بودیم و باید به طور کلی به بحث جوانان و آسیب های اجتماعی آنان پرداخته شود.

وی همچنین به ارائه گزارش آسیب های ا جتماعی در آبان ماه به رهبری اشاره کرد و گفت: باید برای کاهش آسیب ها اقدام کنیم همانطور که در برنامه ششم توسعه نیز کاهش 25 درصدی آسیب ها لحاظ شده است.

وی همچنین به تفاهم نامه های مشترک میان معاونت زنان و خانواده با سایر دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: اکثر این تفاهم نامه ها به خروجی های ملموسی رسیده اما ما نیاز داریم که آنها مستند سازی شود تا به عنوان یک دستاورد آنها را در برنامه کاری خود داشته باشیم.

مولاوردی تفاهم نامه ای برای برنامه ملی مهارت افزایی مدیران زن در استانها را از دیگر برنامه های این معاونت عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم این برنامه در تابستان به صورت مجازی برگزار شود تا علاوه بر تربیت، مهارت آموزی مدیران زن را شاهد باشیم.

وی به برنامه ریزی برای برگزاری سومین دوره ارتقای مهارت های علمی و عملی زنان و برگزاری دوره های فشرده زنان در حوزه زنان نیز اشاره کرد.

مولاوردی به تصویب لایحه کاهش کاری زنان خاص نیز اشاره کرد و گفت: بالاخره طلسم یک دهه در مورد این لایحه شکسته شد واین لایحه امتیاز ویژه ای برای کارفرمایان شرکت های خصوصی از جمله تخفیف پلکانی مالیات را دارد.

وی به بررسی لوایح حوزه زنان تا پایان مرداد نیز اشاره کرد و افزود: همچنین قرار است به صورت ماهانه با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در مورد عدالت جنسیتی جلساتی برگزار شود.