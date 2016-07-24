به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شماره‌ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی با هفت مقاله از مقالات برتر سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و به سردبیری عطاءالله رفیعی آتانی منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از این قرار است:

* علوم انسانی: چیستی، ساحت‌ها و فرایندهای تحول در آن/ دکتر عبدالحسین خسروپناه

* تغییر و ساخت، و تفکیک آن از شناخت به عنوان راهبرد تحقق علوم انسانی اسلامی/ دکتر محمود حکمت‌نیا

* طراحی ارکان و شـاخص‌هـای کمّی برای علوم انسـانی اسلامی مبتنی بر تقریر غایت‌گرایانه‌ استاد مطهری از علم دینی و بررسی تأثیر آن در تحول علوم انسانی/ دکتر علی‌اصغر خندان

* اولویت‌بندی الزامات مدیریت تحول علوم انسانی مبتنی بر مدیریت راهبردی اسلامی و ایرانی/ دکتر غلامرضا گودرزی

* هندسه علوم از نگاه علم‌شناسی «با تأکید بر علوم انسانی اسلامی» / دکتر محمدهادی یعقوب‌نژاد

* رویکردی نو در ارائه مدل تحلیل جامع پدیده‌های اجتماعی/ دکتر حسین‌علی رمضانی، دکتر مهدی ناظمی اردکانی، دکتر علیرضا پیروزمند

* نقشه جامع تدوین جامعه‌شناسی اسلامی/ محمدعارف محبی

حجت الاسلام دکتر حسین بستان (استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)، ‌دکتر سید محمدرضا تقوی (استاد دانشگاه شیراز)، حجت الاسلام علی اکبر رشاد (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، دکتر عطاء الله رفیعی آتانی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)، ‌ حجت الاسلام دکتر محمد کاویانی (استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی (استاد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام)، حجت الاسلام دکتر سید حسین میرمعزی (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، حجت الاسلام دکتر حسن‌آقا نظری (استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) و حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی (دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)) اعضای تحریریه‌ این فصلنامه هستند.

فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی با هدف تولید دانش و نظریه‌پردازی در قلمرو فلسفه، روش‌شناسی و نظریه‌های پایه و بنیادی علوم انسانی به‌طور عام و رشته‌های مختلف آن مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی در سطح علمی ـ پژوهشی منتشر می‌شود.

این فصلنامه از همه‌ صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است تا برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار دهند.