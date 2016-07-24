به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده با اشاره به اینکه ارتقای توان فنی و مهندسی با کمک دانشگاه علمی کاربردی و استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان در بومی سازی قطعات جز اولویت‌های کاری در این شرکت است افزود: مهم‌ترین رسالت شرکت بهره برداری مترو تهران جابجایی مسافر و ارائه بهترین خدمات در زمینه حمل و نقل ریلی است و با توجه به گسترش روز افزون مترو تهران نیاز به نیروی متخصص در ایستگاه‌ها و بخش راهبری افزایش یافته است.

احمدی بافنده با تاکید براینکه از توان دانشگاه‌های کشور در زمینه ارتقای فنی و مهندسی شرکت بهره برداری مترو تهران استفاده خواهد شد افزود: اکنون ما در شرکت بهره برداری مترو متخصصانی داریم که دانش فنی آنها در کشور بی نظیر است و با کمک این افراد در دانشکده علمی کاربردی مترو توان علمی مجموعه را بیش از پیش ارتقا خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران تصریح کرد: در گام اول نیروهای اداری و داخلی شرکت که توان انجام کارهای تخصصی در بخش‌های عملیاتی مترو را دارند برای آموزش و کسب تخصص‌های لازم فراخوانده می‌شوند؛ ضمن آنکه برای آموزش‌های ضمن خدمت و ارتقا توان فنی متخصصان شرکت هم برنامه ریزی جامعی در دست تدوین است.

وی ادامه داد: شرکت بهره برداری متر تهران امروز یک مجموعه فوق تخصصی در بین شهرداری‌های کشور است و به همین خاطر باید کارکنان آن هم از بهترین افراد متخصص باشند.

دکتر احمدی بافنده در ادامه به اهمیت بومی سازی قطعات مورد نیاز صنعت مترو اشاره کرد و گفت: این ارتقای توان تخصصی در کنار مشارکت با شرکت‌های دانش بنیان زمینه لازم را برای بومی سازی صنعت مترو فراهم می‌کند و این امر به طور جدی در حال پیگیری است.