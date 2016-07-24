به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از کشف پیش‌دستانه یک فقره تسهیلات غیرمجاز بانکی به مبلغ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و دستگیری متهم این پرونده در شهرستان فاروج خبر داد.

سرهنگ قاسمعلی عبدیوسفخانی افزود: گزارش‌های دریافت شد مبنی بر اینکه فردی به هویت «ر.د» از یکی از بانک‌های شهرستان فاروج اقدام به اخذ تسهیلات پرواربندی احشام کرده و پس از اخذ وام، احشام پرواری را به فروش رسانده است.

وی تصریح کرد: متهم مبلغ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال در قالب قراردادی تحت عنوان مشارکت مدنی با نرخ ۱۱ درصد با توجیه اقتصادی طرح بره پرواری دریافت کرده تا در قالب این طرح تعداد ۴۰۰ رأس بره را بپروراند که وی پس از تائید کارشناسان بانک و اخذ وام مربوطه و پلاک گذاری احشام در فرصتی مناسب اقدام به فروش احشام پرواری و علوفه‌های خریداری‌شده، کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی فاروج با هماهنگی مقام قضایی تحقیقات پیرامون موضوع تسهیلات غیرمجاز بانکی را در دستور کار خود قراردادند که پس از مکاتبه با بانک مربوطه و تحقیقات میدانی صحت‌وسقم موضوع مشخص شد.

یوسفخانی گفت: در تحقیقات مأموران مشخص شد همه احشام و علوفه‌های خریداری‌شده از محل تسهیلات اعطایی توسط مالک به فروش رسیده و هیچ‌گونه آثاری از فعالیت اقتصادی مذکور در محل مشاهده نمی‌شود.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این رابطه متهم به پلیس آگاهی احضار و پیرامون موضوع تسهیلات غیرمجاز بانکی تحقیقات لازم به عمل آمد که درنهایت به بزه انتسابی خود اعتراف و پرونده متشکله پس از تکمیل تحقیقات، جمع‌آوری اسناد و مدارک به مراجع قضایی ارسال شد.

کشف موتورسیکلت قاچاق در اسفراین

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا مأموران انتظامی شهرستان اسفراین، برخورد و جمع‌آوری موتورسیکلت‌های قاچاق را در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه مأموران موفق به شناسایی موتورسیکلت خارجی قاچاق در یک واحد منزل شدند، افزود: در بازرسی از منزل یک دستگاه موتورسیکلت تریل ۲۵۰ سی‌سی فاقد پلاک کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده از این موتورسیکلت مشخص شد فاقد مجوز بوده و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین ارزش ریالی موتورسیکلت قاچاق کشف‌شده را ۵۰ میلیون ریال اعلام کرد.

دستگیری عامل فروش آموزش‌های هک و نفوذ در بجنورد

رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از شناسایی سایت‌ها و دستگیری عامل فروش آموزش‌های هک و نفوذ در شهرستان بجنورد خبر داد.

سرهنگ علی اعتمادی اظهار کرد: در پی فعالیت سایتی مجرمانه درزمینهٔ آموزش و فروش غیرمجاز نرم‌افزارهای هک و نفوذ به انواع سیستم‌عامل‌های گوشی‌های هوشمند و هک نرم‌افزار اینستاگرام، موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.

وی با اشاره به دستگیری فردی ۲۰ ساله که گرداننده تارنمای مذکور بوده، افزود: متهم در تحقیقات اولیه اظهار بی‌اطلاعی کرده و با مشاهده مستندات اذعان داشته که سایت مذکور مربوط به یکی از دوستانش است که در فضای مجازی فعالیت گسترده‌ای دارد و دامنه و سایت‌های متعددی را بارگذاری کرده و همچنین اقدام به فروش نرم‌افزارهای هک می‌کند.

این مقام انتظامی بیان داشت: با اظهارات متهم، مأموران متهم اصلی سایت را دستگیر و پس از بازبینی تجهیزات متهم تعداد ۱۰۰ نرم‌افزار و ویدئوی آموزشی هک و نفوذ مشاهده شد و وی برای آپلود و بارگذاری نرم‌افزارها و فایل‌های خود از وب‌سرویس‌های ارائه‌دهنده خدمات استفاده کرده و درمجموع از ۱۲ سایت و از طریق ۳ درگاه پرداخت مبلغ ۱۹۳ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۷۰۰ ریال درآمد کسب کرده است.

رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: متهم با ارائه مستندات از سوی پلیس به بزه انتسابی خود اعتراف و اذعان داشته نرم‌افزارهای هک و نفود را برای برقراری امنیت فضای مجازی قرار داده و جنبه آموزشی داشته‌اند.

سرهنگ اعتمادی گفت: پرونده متشکله به همراه متهم دستگیرشده و مستندات استخراجی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد تحویل داده شد.