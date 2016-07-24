به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان فراملی و نخبگان ورزشی و بدرقه قهرمانان اعزامی استان به مسابقات المپیک و پاراالمپیک ۲۰۱۶ برزیل گفت: از قهرمانانی که در المپیک مدال بیاورند با هدیه ای شایسته تقدیر خواهد شد.

نیکبخت با بیان اینکه همدان در زمینه ورزش، استعدادهای خوبی دارد و در این راستا به همکاری، همراهی و پشتیبانی نیز نیاز دارد، گفت: سعی داریم در حد وسع، کمک شایسته ای به ورزش استان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تقویت ورزش قدم گذاشتن در عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی جوانان است، گفت: باید جوانان را حمایت کنیم.

استاندار همدان با بیان اینکه توجه به ورزش یکی از مهمترین رویکردهای اجرایی در استان همدان است، اظهار داشت: هیئت های ورزشی موفق باید مورد حمایت قرار گیرند و علاوه بر حمایت از ورزشکارانی که توانسته اند سهمیه المپیک کسب کنند باید در راستای پرورش استعدادهای نخبه به هیئت های ورزشی نیز کمک شود.

نیکبخت با آرزوی موفقیت برای ورزشکاران همدانی اعزامی به بازی های المپیک و پارالمپیک ریو برزیل، گفت: مسئولان اجرایی استان همدان برای موفقیت ورزش در عرصه های بین المللی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند بود.

در این مراسم و در اولین مرحله تجلیل، از ورزشکاران همراه و مربیان که سهمیه حضور در المپیک و پارا المپیک ۲۰۱۶ ریو را به دست آوردند با اهدا هدیه نقدی تجلیل به عمل آمد.

مه‌لقا جام‌بزرگ، حمیدرضا زورآوند، زهرا نجاتی و حمید اسلامی ۴ سهمیه استان در المپیک و پارالمپیک ریو و سکینه خدابنده‌لو به عنوان مربی در تیم ملی تیراندازی و عادل برقعی به عنوان داور تنیس، نفرات اعزامی استان در المپیک ۲۰۱۶ هستند که در این مراسم تجلیل شدند.

در این مراسم همچنین از ۳۰ قهرمان همدانی که در سال ۱۳۹۴ موفق به کسب عنوان در مسابقات جهانی، آسیایی و بین الملی شده بودند و ۱۲ مربی و داور که در مسابقات جهانی، آسیایی و بین الملی حضور داشتند تجلیل شد.

در این مراسم همچنین از ابوالفضل پناهی، ناصر قره‌باغی و محمدزارعی به عنوان ۳ خیر ورزشی که در سال گذشته از ورزش استان حمایت مالی کردند، تقدیر شد.