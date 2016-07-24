بنیاد سعدی میزبان انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی ارمنستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، برگزاری دورههای کوتاه مدت آموزش زبان فارسی یکی از کارویژههای بنیاد سعدی در طول سال برای متقاضیان علاقهمند در کشورهای مختلف جهان است، در این دوره جمعی بیست نفره از اعضای انجمن حافظ، به منظور شناخت فرهنگ، تمدن و زبان فارسی، میهمان بنیاد سعدی شدهاند تا با ارتقای آموختههای خود از زبان فارسی و بازدیدهای فرهنگی و گردشگری به تعامل خود با ایران، عمق و شتاب بیشتری دهند.
رضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی در دیدار آغازین با اعضای انجمن حافظ، ضمن ابراز خرسندی از حضور فارسی آموزان ارمنی، گفت: تشکیل انجمنی همچون انجمن حافظ به عنوان یک جامعه کوچک که در آن همه اعضا به فارسی سخن میگویند یکی از بهترین انواع آموزش است و درکنار آن حضور شما در ایران، طبیعی ترین شکل آموزش زبان است که موجب خواهد شد با زبان فارسی و فرهنگ و آداب کشور ما بدون واسطه و مستقیم، آشنا شوید.
وی به محدودیت زمانی حضور فارسی آموزان ارمنی در تهران اشاره کرد و افزود: در مدت چهار روزی که میهمان ما در بنیاد سعدی هستید، هر روز از صبح تا ظهر کلاس آموزشی خواهید داشت که به دلیل همین محدودیت زمانی، این کلاسها به صورت بحث آزاد و با توجه به موضوعات دلخواه و پرسشهای شما پیش خواهد رفت؛ بنابراین در این چند روز، به راحتی سوالها و مشکلات خود در زبان فارسی را با استادان مطرح کنید تا در کلاس بررسی و برطرف شود.
صحرایی با اشاره به علاقه فارسی آموزان ارمنی به سینمای ایران و فراگیری زبان فارسی با مشاهده برنامههای تلویزیونی ایران، ادامه داد: در این کلاسها فیلمهای کوتاه ایرانی برای شما نمایش داده میشود.
معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی خاطرنشان کرد: سینمای ایران دارای جایگاه خوبی در جهان است و جشنواره بینالمللی فجر که هرساله در ایران برگزار میشود، از اهمیت بالایی در جهان برخوردار است. افراد زیادی به فیلمهای ایرانی علاقمند هستند و فارسی آموزان غیرایرانی نیز برای یادگیری بهتر زبان فارسی به دیدن فیلمهای ایرانی روی میآورند.
در ادامه این دیدار، ژورژ آبراهیمیان، عضو هیات موسس انجمن حافظ و سرپرست گروه اعضامی به ایران، درباره تاسیس انجمن حافظ در کشور ارمنستان گفت: در انجمن حافظ که از نیمه سال گذشته آغاز به کار کرده است و محدودیت سنی برای عضویت ندارد، افرادی عضو میشوند که مایل هستند با ایران در ارتباط باشند و زبان فارسی را فرا گیرند.
وی افزود: در این انجمن که هفتهای یک بار و با حضور اعضا در مسجد کبود ایروان تشکیل میشود، فیلمهای سینمایی و کوتاه ایرانی و گزارشهای خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای حاضرین پخش میشود و اعضا به زبان فارسی درباره آن با یکدیگر بحث و تبادل نظر میکنند.
آبراهیمیان ادامه داد: از دیگر برنامههای انجمن حافظ در ارمنستان، برگزاری کلاسهای خوشنویسی و اردوهای تفریحی است. همچنین از ایرانیانی که به ارمنستان سفر میکنند نیز برای حضور در جلسهی انجمن دعوت میکنیم تا از ایران و فرهنگ آن برای اعضا سخن بگویند و حتی چندی پیش از یک خانم خانهدار ایرانی که به کشور ما آمده بود دعوت کردیم تا از سفرهآرایی ایرانیان در ماه مبارک رمضان و غذاهای ویژه این ماه برای ما صحبت کند.
وی درباره سفر برخی اعضای انجمن به ایران، گفت: این اولین سفر به ایران است که انجمن حافظ برای اعضای خود تدارک دیده است و قصد داریم این سفرها را ادامه دهیم تا شناخت اعضای انجمن نسبت به ایران بیشتر شود.
وی افزود: تصور برخی از اعضای انجمن نسبت به تهران کاملا متفاوت با قبل شده است؛ آنها فکر میکردند که تهران یک بیابان و منطقهای بی امکانات است اما پس از ورود به تهران و بازدید از منطقه تجریش و دربند و دیدن فضاهای سبز تهران و تمیزی این شهر، نظر آنها کاملا تغییر کرده است.
آبراهیمیان ادامه داد: قرار است با این گروه، از محلهی ارمنی نشینهای تهران و اصفهان نیز بازدید کنیم تا اعضا با وضعیت زندگی مناسب آنان نیز آشنا شوند و بدانند که حقوق ارمنیها در ایران رعایت میشود و آنان از امکانات رفاهی خوبی در ایران برخوردار هستند.
عضو هیات موسس انجمن حافظ یادآور شد: پس از اقامت چهار روزه در تهران، یک سفر پنج روزه نیز به اصفهان خواهیم داشت.
بنابر این گزارش، در ابتدای این دیدار، فارسی آموزان ارمنی و عضو انجمن حافظ با زبان فارسی به معرفی خود پرداختند و از رشته تحصیلی و میزان فراگیری زبان فارسی و شغل و حرفهی خود سخن گفتند. آنان همچنین از ارتباط دیرینهی ایران و ارمنستان و علاقهی مردم ارمنستان به ایران صحبت کردند و یکی از راههای موثر در آموختن زبان فارسی را مشاهده فیلمهای ایرانی و برنامههای تلویزیون ایران، دانستند.
این جمع بیست نفره از اعضاء انجمن حافظ که متشکل از دانشجویان رشتههای ایرانشناسی، روابط بینالملل، حقوق بشر و ویراستاری و دارای سطوح مختلف سنی هستند، زبان فارسی را به عنوان زبان سوم در رشته تحصیلی خود و به صورت اختیاری برگزیدهاند و در این دوره کوتاه مدت آموزش زبان فارسی به فراگیری مکالمه و واژگان ارتباطات بینالملل و روابط عمومی میپردازند.
این انجمن در سال ۱۳۹۴ با پیام رئیس بنیاد سعدی و با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، مدیرعامل انجمن دوستی ایران و ارمنستان و جمعی از دانشجویان و علاقهمندان به زبان و ادبیات فارسی در سالروز بزرگداشت حافظ، با بیش از ۱۵۰ عضو در ایروان، راهاندازی شد.
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