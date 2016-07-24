۸۱ درصد روستاهای گلستان گاز رسانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی جمال لیوانی ظهر یکشنبه در شورای اقتصاد مقاومتی گفت: در سال گذشته ۷۳ هزار خانوار از نفت سفید استفاده می‌کردند که با پالایش این تعداد به ۳۰ هزار خانوار رسید.

وی افزود: با پالایش انجام‌شده ۲۰ میلیون لیتر نفت سفید صرفه‌جویی شد و این تعداد در سال آینده به ۲۰ هزار خانوار در استان می‌رسد و در ۳ سال آینده همه مصرف‌کنندگان باید از گاز استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تصریح کرد: هم‌اکنون ما ۲.۵ درصد مشترکان گاز کشور را داریم و ۱۰۰ درصد شهرها و ۸۱ درصد روستاهای استان گازرسانی شده‌اند.

جمال لیوانی گفت: ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری و ۵۵ درصد خانوارهای روستایی استان گلستان گازرسانی شده‌اند.

به گفته وی، مهم‌ترین پروژه اقتصاد مقاومتی شرکت گاز استان گلستان گازرسانی به ۲۵ هزار مشترک جدید و کاهش نیم درصدی گاز هدررفته است.

جمال لیوانی افزود: ارتقای عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها مهم‌ترین هدف از این پروژه‌ها است که یک هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال برآورد سرمایه‌گذاری شده است.

وی گفت: بهره‌مند کردن ۵۰ روستا از گاز، ادامه عملیات اجرایی گازرسانی به ۸۹ روستای جدید در سال ۹۵ از دیگر اقدامات شرکت گاز استان گلستان است و برنامه جذب مشترک در شهرها و روستاها نیز تدوین‌شده است.