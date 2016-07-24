۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

رئیس سازمان صنعت استان قزوین:

۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در استان قزوین اجرایی شده است

قزوین- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: با بررسی مشکلات ۴۵۰ واحد صنعتی در ستاد تسهیل ۶۵۰ مصوبه تصویب شده که ۹۰ درصد آنها اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صنعتگران نمونه استان که در سازمان صنعت برگزار شد اظهار داشت: رویکرد دولت کمک به واحدهای صنعتی است و در این راستا مقرر شده ۷۵۰۰ واحد از حمایت دولت برخوردار شود که سهم استان ۴۰۰ واحد است.

وی افزود: تاکنون ۱۶۵۰ واحد در سامانه ثبت نام کرده اند که ۶۵۰ واحد در بخش کشاورزی و ۱۰۰۰ واحد صنعتی است که برای ۸۵۰ واحد مشکل سرمایه در گردش و ۱۵۰ واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد تسهیلات داده می شود.

پرزحمت بیان کرد: بررسی وضعیت ۹۰۰ واحد در استان به پایان رسیده که ۳۰۰ مورد به بانک معرفی شده است.

وی اضافه کرد: از واحدهای بالای ۶۰ درصد فیزیکی هم ۷۰ واحد به بانک معرفی شده است و بیشتر مشکلات در حوزه بیمه، سرمایه درگردش، تامین اجتماعی و چک برگشتی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: با تشکیل ستاد تسهیل واحدهایی که دچار بحران و مشکلاتی بودند مورد بررسی قرار گرفتندکه با ۶۵۰ مصوبه برای حل مشکلات اقدام شد.

وی بیان کرد: ۵۵ درصد مشکلات مربوط به بانک های عامل، ۱۵ درصد تامین اجتماعی، ۱۴ درصد مالیات، ۱۶ درصد دستگاههای اجرایی و بقیه در سایر مسائل است که خوشبختانه با تشکیل ۱۷۰ جلسه توانستیم بیش از ۹۰ درصد مصوبات را اجرایی کنیم.

پرزحمت اظهارداشت: ارزش افزوده سالهای ۱۹ تا ۹۲ برای صنعتگران دریافت شده و با حمایت استاندار امیدواریم بقیه مطالبات هم پرداخت شود.

بستر سرمایه گذاری خارجی در استان هموار شده است

وی گفت: یک شرکت آلمانی برای ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده و یک شرکت از بلژیک هم ۱۰۰ میلیون یورو در استان سرمایه گذاری خواهد کرد.

پرزحمت اظهارداشت: دو پروژه دیگر هم با مشارکت سرمایه گذاران خارجی فرانسه و ترکیه در کاسپین آغاز خواهد شد که با این طرح ها زمینه اشتغال جدید در استان فراهم شود.

در این مراسم از ۴۰ تولیدکننده و صنعتگر نمونه استان تجلیل شد.

