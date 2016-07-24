اغلب آتش سوزیها توسط عوامل انسانی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر یکشنبه در نشست فوق‌العاده مدیریت بحران با موضوع پیشگیری از آتش‌سوزی منابع طبیعی افزود: در این راستا برخورد جدی و شدید قانون با خاطیان و کسانی که به محیط زیست آسیب می رسانند ضروری است.

وی با بیان اینکه برخورد با خاطیان باید از طریق قوه قضائیه انجام شود، اظهار داشت: نفت، آب و منابع طبیعی ثرورتهای استان هستند که حراست از این منابع به ویژه جنگل های استان وظیفه اصلی، اخلاقی و ملی است.

خادمی اظهار داشت: در راستای مدیریت مناسب بحران و کاهش خسارات به منابع طبیعی، به کارگیری نیروهای موقت و حق الزحمه ای در دوره های زمانی که امکان بروز حوادث بیشتر است، ضروری است.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی و تلاش عملکرد مدیریت بحران را بهبود می بخشد.

استاندار با بیان اینکه جذب اعتبارات ملی و تکمیل تجهیزات تیم عملیاتی مدیریت بحران در سطح بخش، شهرستان و استان یک نیاز اساسی است، اظهار داشت: در راستای انجام این رسالت علاوه بر بهره گرفتن از امکانات و تجهیزات و فعال سازی تیم های مدیریت بحران، می توان از نیروهای انسانی نیز استفاده کرد.