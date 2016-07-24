تلاش برای تحقق عدالت جنسیتی در آموزش دختران مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز احمدی در دیدار با مشاورین وزرا در دستگاه های اجرایی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به نقش زنان در توسعه تعالی جامعه توجه ویژه ای دارد به گونه ای که این جهت گیری روشن و آشکار در مفاد قوانین و اسناد فرادستی قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش هم براساس اهداف کلان به ویژه سند تحول بنیادین ، احیای وجود انسانی و رسیدن به مقام عبودیت برای انسان ها را هدف نهایی می داند که به منظور نیل به این هدف نیاز به پرورش کلیه ابعاد و جنبه های وجود انسان می باشد که در این مرحله اهاف واسطه ای تعلیم وتربیت شکل می گیرد که هریک به پرورش جنبه ای از وجود انسان اختصاص دارد.

مشاور وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: در بخشی از اهداف واسطه ای آموزش و پرورش به تعالی جایگاه دختران و پسران جهت ایفای مطلوب نقش های متعددی که دارند، پرداخته می شود که بعضی از این نقش ها کاملا برخواسته از جنسیت است، لذا نقش های مشترک زن و مرد نیز به واسطه تأثیر جنسیت گاهی تفاوت در روش ها، الزامات و حمایت ها را می طلبد.

احمدی خاطرنشان کرد: دفتر امور زنان وزارت آموزش وپرورش با درک مناسب ضرورت ها، نیازها وظرفیت های موجود و همچنین و احصای چالش های پیدا و پنهان بر افزایش توجه و تمرکز برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش وپرورش به برقراری تناسب و عدالت جنسیتی بامشارکت عوامل سهیم در برنامه ریزی در مسیری منطقی و صحیح گام بر می دارد.

مدیر کل دفتر امور زنان آموزش وپرورش با اشاره به تغییرات ساختاری در امور زنان گفت: این تغییرات بعضاَ به دلیل سلیقه مدیران اجرایی دستگاه ها رخ داده و باید متناسب با توان، ظرفیت علمی و پتانسیل افراد ، تغییرات جابجایی هایی صورت گیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش به برخی اقدامات دفتر امور زنان وزارت آموزش وپرورش اشاره کرد و افزود: انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه همکاری مشترک با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزاری دوره ضمن خدمت ویژه کارشناسان امور زنان در استان ها، فراخوان مقاله یاس مهربانی و همایش یاس مهربانی و برگزاری همایش آن چاپ و توزیع کتاب زندگی نامه شهدا، برگزاری همایش زنان حماسه ساز خرمشهر ، برگزاری همایش رونمایی از تندیس کتاب دانش آموز شهید محبوبه دانش و برگزاری مسابقه کتاب خوانی گوشه ای از اقدامات وزارت آموزش وپرورش در حوزه زنان است.

وی ادامه داد: برگزاری نشست علمی-تخصصی، بازدید از مراکز آموزشی دخترانه استان ها، تألیف و چاپ کتاب آموزش حقوق به دانش آموزان و والدین ، تألیف و چاپ کتابچه آموزش بلوغ به دختران دانش آموز ، ایجاد بانک آمار مدیران، معاونان و رؤسای زن در ادارات آموزش وپرورش، احیای گروه مطالعات زنان در پژوهشگاه مطالعات ‌آموزش و پرورش و مشارکت در اجرای طرح توانمندسازی معلمان و مدیران و سایر کارکنان مدارس دوره اول متوسطه در قالب مدارس دوستدار زندگی در شهر تهران از دیگر اقدامات آموزش وپرورش در این حوزه به شمار می رود.