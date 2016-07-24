به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، رئیس پارلمان عراق در سخنانی انفجار تروریستی در شهر کاظمین واقع در شمال پایتخت این کشور را که منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از ۵۰ نفر شد، محکوم کرد.

بر اساس این گزارش «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در سخنانی در این خصوص اظهار داشت: در این گونه حملات تروریستی باید تروریست ها که شهروندان را هدف قرار می دهند، محاکمه شوند.

وی در ادامه سخنان خود همچنین دستگاه های امنیتی را به بیداری، هوشیاری و تلاش بیشتر برای کشف عوامل این گونه حوادث فراخواند.

رئیس پارلمان عراق افزود: تمامی گروه ها در برابر هر چیزی که امنیت و ثبات کشور را تهدید می کند، همچون صفی واحد بایستند.

لازم به ذکر است گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه ای مسئولیت انفجار تروریستی در شهر کاظمین را که منجر به شهادت و زخمی شدن ۵۵ نفر شد، برعهده گرفت.