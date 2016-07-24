تدوین اساسنامه ستاد عالی کانون های مساجد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا سلیمانی، در سومین اجلاس سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، اجرای موفق بند «و» ماده شش قانون برنامه پنجم توسعه را به عنوان یکی از دستاوردهای ستاد عالی کانون های مساجد نام برد و گفت: این قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرد، تا پایان برنامه پنجم توسعه، حداقل در یک چهارم مساجد، کانون فرهنگی هنری ایجاد کند، که خوشبختانه امروز می توانیم اعلام کنیم، در هر سال دو هزار کانون فرهنگی هنری در کشور ایجاد شده است و تعداد این مراکز از مرز ٢٢ هزار پایگاه عبور کرده است.

وی از تبادل تفاهم نامه در سال جاری با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این ستاد نام برد و افزود: تلاش کرده ایم تا ٨٠ درصد بودجه امسال به استان ها اختصاص یابد. علاوه بر آن، تبادل تفاهم نامه با مناطق و شهرستان های ویژه نیز مورد توجه قرار گرفت.

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، در ادامه افزود: اجرای طرح سطح بندی کانون های فرهنگی هنری مساجد و اختصاص ردیف بودجه مستقل ستاد عالی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی مجلس شورای اسلامی از دیگر دستاوردهایی است که می توان به آن اشاره کرد.

از دیگر دستاوردهای ستادعالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد، اجرای آزمایشی طرح آمایش سرزمین در استان های «اصفهان، گلستان و یزد»، حمایت از کتابخانه های مساجد در بودجه سال جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت از فرهنگ روستا و عشایر و توجه به بودجه عمرانی کانون های فرهنگی هنری مساجد، بود که حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی به آن اشاره کرد.

وی با اشاره به اجرای دوره «سفیران آسمانی» گفت: در این دوره آموزشی بیش از یک هزار و ٦٨٠ امام جماعت مسجد از سراسر کشور برای بهره مندی از مباحث آموزشی این دوره، در استان قم حضور پیدا کردند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب رتبه شایسته تقدیر در اجلاس سراسری نماز، کسب رتبه برتر در فعالیت های قرآنی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایجاد کارگروه تخصصی ویژه به منظور حمایت کانون های تخصصی مصلی و دانشگاهی، توجه به جشنواره های استانی و ساماندهی کتابخانه های مساجد را از دیگر اقدامات ستاد عالی کانون های مساجد کشور نام برد و همچنین خواستار اهتمام ویژه به برنامه های دهه کرامت شد.

حجت الاسلام سلیمانی به برگزاری همایش «اندیشه های آسمانی» اشاره کرد و گفت: این دوره آموزشی، اواخر مرداد ماه برای دو هزار نفر از مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد جدید التاسیس برگزار می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این برنامه ها و دستاوردها، امسال برای اولین بار با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی، اعزام مبلغ برای اوقات فراغت به کانون های فرهنگی هنری مورد توجه قرار گرفت.

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، همچنین از تدوین نهایی اساسنامه ستاد عالی کانون های مساجد کشور و ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

حجت الاسلام سلیمانی به قرار گرفتن موضوع کانون های فرهنگی هنری مساجد در مصوبه مجلس شورای اسلامی به عنوان احکام دائمی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: اخیرا این موضوع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است که در هفته های آینده نتایج آن اعلام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش در این گردهمایی با اشاره به آیه ٢٠٠ سوره آل عمران گفت: خداوند در این آیه می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، شکیبایی ورزید و دیگران را نیز به شکیبایی وا دارید و در برابردشمن پایداری کنید و مرزداری نمایید و از خدا پروا کنید، شاید رستگار گردید.»، واژه صبر در قرآن کریم بیش از ٨٠ بار به کار رفته است که نشان از اهتمام ویژه به داشتن صبر است.

دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور خاطر نشان کرد: به دنبال این فرمان خداوند، حضرت امیر(ع) هم فرمودند: نسبت صبر به ایمان، همانند نسبت سر به جسد است. در واقع ایمان بدون صبر انسان را به مقصد نمی رساند.

حجت الاسلام سلیمانی اظهار کرد: خداوند در این آیه می فرماید: «اصبروا» و تکرار می کند «صابروا»، صبر دوم نوع دیگری از صبر است که باید در برابر دشمن به کار ببریم، هر چقدر دشمن بیشتر مقاومت می کند، ما هم باید بیشتر در مقابل او صبر، پایداری و ایستادگی به کار ببریم.

وی ادامه داد: برای مقابله در برابر دشمن بیرون، ابتدا باید دشمن درون را از بین برد، یعنی ابتدا به جهاد اکبر و مقابله به دشمن درونی تاکید شده و بعد به مقابله با دشمن بیرونی. اگر انسان دچار حرص، کبر و حسد باشد و ضعف های دورنی را اصلاح نکند، نمی تواند در امور موفق باشد. در این آیه بر مراقبت برمرزهای فکری و جغرافیایی هم تاکید شده است. همچنین در بخش پایانی این آیه بر لزوم تقوا الهی تاکید و از آن به عنوان نشانه الهی یاد شده است که موجب رستگاری انسان ها می شود.

دبیرستاد عالی کانون های مساجد کشور گفت: این آیه باید چشم انداز کانون های فرهنگی هنری مساجد باشد، به گونه ای که اهل مقاومت در برابر دشمن درونی و بیرونی بوده و باید دشمن را لحظه به لحظه رصد کنیم و براساس تحرکات آنها برنامه ریزی داشته باشیم تا به رستگاری برسیم.

شایان ذکر است، سومین اجلاس سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها دوم و سوم مرداد ماه در هتل انقلاب تهران برگزار می شود.