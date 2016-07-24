۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۱

سرمربی استقلال خوزستان به کنفرانس خبری قبل ازبازی باتراکتور نرسید

تبریز - سرمربی استقلال خوزستان به کنفرانس خبری قبل از بازی استقلال خوزستان در برابر تراکتورسازی نرسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست خبری که قرار بود از ساعت ۱۶ در محل سالن کنفرانس هتل پارس تبریز آغاز شود ولی به دلیل تاخیر پرواز کاروان تیم خوزستانی سید سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان به نشست خبری قبل از بازی با تراکتور نرسید.

خبرنگاران هم اکنون منتظر ورود قلعه نویی به محل سالن کنفرانس هستند تا اولین نشست خبری قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی آغاز شود و وی پاسخگوی خبرنگاران باشد.

گفتنی است دیدار تراکتورسازی و استقلال خوزستان از هفته نخست لیگ برتر فوتبال فردا دوشنبه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی آغاز می شود.

