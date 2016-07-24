رییس جدید پژوهشکده نظام های اسلامی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی آیت الله علی اکبر رشاد، حجت الاسلام سید حسین میرمعزی به سمت ریاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منصوب شد.

حجت الاسلام میرمعزی از سال ۱۳۷۷ همکاری خود را با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان مدیر گروه اقتصاد این پژوهشگاه آغاز کردند. وی تا کنون بیش از ده جایزه علمی در جشنواره های مختلفی چون جشنواره مطبوعات اسلامی، جشنواره اقتصاد اسلامی، جشنواره بین المللی فارابی، کتاب سال جمهوری اسلامی و کتاب سال حوزه کسب کرده است.

در بخشی از حکم ریاست پژوهشگاه خطاب به حجت الاسلام میرمعزی آمده است:

حضرت حجّت الاسلام والمسلمین آقای سید حسین میرمعزی ـ مازال موفقاً.

نظر به مراتب علمی، فضائل اخلاقی و سوابق مدیریتی ارزنده ‌ی جناب ‌عالی، به موجب این حکم به عنوان رییس پژوهشکده ی نظام ‌های اسلامی منصوب می ‌شوید. رجاء واثق دارم در پرتو الطاف سبحانی و در هاله ‌ی عنایات حجت حاضر حق(عج) و در سایه‌ ی تدبیر توأم با توکل، به نحو احسن از عهده‌ ی این مسئولیت خطیر برخواهید آمد.

وفّقه اللّهُـمّ وإیّانا لِماتحبُ وتَرضی ولاتجعلـنا مِن‌الّـذین یَحسبون أنّهم یُحسنون صُنعاً، وإهدِنا إلی السّداد، فإنّک خیرُ موفّق وهـاد.