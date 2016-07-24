به گزارش خبرنگار مهر، بهادر مولایی وزنه بردار دسته فوق سنگین اردوی تیم ملی، هفته گذشته از سوی شورای عالی فنی فدراسیون از ترکیب تیم اعزامی به المپیک خط خورد و با سرخوردگی و ناراحتی از این تصمیم در هنگام بازگشت به زادگاهش بابلسر تصادف کرد. در این حادثه ناگوار، مولایی به شدت از ناحیه لگن و آرنج مصدوم شد و پدربزرگ وی نیز درگذشت.بدین ترتیب پرونده جوانی که سالها در اوج امید و اشتیاق برای رسیدن به المپیک زحمت کشید، با یک حادثه ناگوار و مصدومیت بسته شد و حالا مشخص نیست این سرمایه ملی می‌تواند دوباره به عرصه ملی بازگردد یا خیر؟

جلیل امیری یکی از قهرمانان پیشین وزنه‌برداری که سالها به عنوان مدیر فنی باشگاه پرستاره سایپا و همچنین دبیر فدراسیون نیز دستی بر آتش مدیریتی این رشته داشته با انتقاد از رفتاری که با بهادر مولایی صورت گرفت به خبرنگار مهر گفت: هنوز مشخص نیست دلیل و توجیه اعضای شورای عالی فنی فدراسیون مبنی بر خط زدن بهادر مولایی چه بوده چراکه با توجه به رکوردهای اردوی کلاچای و همچنین توان و آمادگی بالای او، دلیلی برای حذف مولایی از کاروان المپیک دیده نمی شد.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان قصد نادیده گرفتن زحمات هاشمی و براری در اردوهای تیم ملی و انتخابشان برای المپیک را ندارم، اما شورای عالی فنی بر چه پایه و اساسی، بدون توجه به نتایج رکوردگیری از مولایی، پشت درهای بسته تشکل جلسه داد و او را با چنین سرنوشتی روبرو ساخت.

مدیرفنی اسبق تیم سایپا که چندین دوره قهرمانی در آسیا را با این تیم تجربه کرده، ادامه داد: وزنه برداری ایران با سیستم گلخانه ای پیش می‌رود و حالا سوال اینجاست که باید چند سال منتظر باشیم و ببینیم، وزنه‌بردار جدید و جوانی همچون بهادر مولایی کشف و به عرصه ملی معرفی شود؟ ما مهره خوب را از دست دادیم در حالیکه می شد با منطق و تدبیر از چنین اتفاقی جلوگیری کرد. متاسفانه اکثر بچه های ما با فشارهای روحی و روانی بالایی در اردوهای تیم ملی مواجه بودند که من بهتر می بینیم به دلیل نزدیک بودن زمان المپیک، سکوت کنم و فضای حاکم را برهم نزنم.

امیری در پاسخ به این سوال که مسئول اصلی خط زدن مولایی از لیست مسافران المپیک چه شخص یا اشخاصی هستند، گفت: مطمئنا حرف اول و آخر را در تصمیمات اصلی و مهم، علی مرادی می‌زند و شورای فنی بر خلاف ظاهر امر هیچ توان و قدرتی برای اعمال نظر ندارد. شورای عالی فنی، بیشتر مسئولیت مشورتی دارد. بسیاری از اعضای شورای عالی اصلا در سالن مسابقات حضور ندارند و شاید برخی از آنها اصلا در جریان جزئیات کار نباشند. مسئولیت اصلی نتایج المپیک با علی مرادی و سجاد انوشیروانی به عنوان سرمربی است و مطمئنا این دو نفر تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌کنند.

دبیر اسبق فدراسیون وزنه‌برداری با انتقاد از اظهارات اخیر علی مرادی در واکنش به حذف مولایی از ترکیب تیم ملی گفت: رئیس فدراسیون به تازگی اعلام کرده بهادر مولایی با تصمیم شورای فنی از تیم ملی کنار گذاشته شده و او هیچ نقشی در انتخاب هاشمی و براری و حذف مولایی نداشته است، در حالیکه اینطور نیست و تمامی نفرات اعزامی به المپیک با نظر مستقیم رئیس فدراسیون انتخاب شده اند.

این خبره ورزشی خاطر نشان کرد: بهترین راه برای انتخاب برترین وزنه برداران از بین این سه مدعی، برگزاری رکوردگیری و سپس انتخاب بهترین فرد با احتساب رکوردها بود، اما در نهایت دیدیم رکوردگیری اردوی کلاچای نیز در روند انتخاب ملی‌پوشان بی تاثیر بود و بهادر مولایی را به عنوان یک سرمایه ملی شایسته و بااخلاق با چنین سرنوشتی مواجه ساخت.

امیری با آرزوی سلامتی برای مولایی گفت: برای او بسیار متاسفم چراکه در عرض ۲۴ ساعت سرنوشت این قهرمان جوان تغییر کرد و حالا باید با تلاش و کوشش فراوان خود را دوباره به عرصه ملی برساند.

ملی‌پوش اسبق وزنه‌برداری ایران در خصوص پیش‌بینی عملکرد ملی‌پوشان اعزامی به المپیک ریو نیز گفت: خوشبختانه وضعیت رکوردهای کیانوش رستمی، سهراب مرادی و بهداد سلیمی برای موفقیت در المپیک بسیار امیدبخش است. البته امیدوارم بهداد همانطور که در دوضرب خوب عمل می‌کند در یکضرب هم موفق شود رکوردهای خوبی ثبت کند. ملی‌پوشان ما بطور قطع با دو یا سه مدال المپیک به ایران باز می گردند که امیدوارم با تحقق این هدف، سجاد انوشیروانی هم مزد زحمات اخیر خود را بگیرد.

قهرمان اسبق جام بین‌المللی نامجو در پایان در پاسخ به این سوال که چه نمره‌ای به مدیریت علی مرادی از زمان بازگشت به فدراسیون تا به امروز می‌دهد ، اظهار داشت: قطعا مرادی نتوانست نمره قبولی بگیرد، چراکه مشکلات زیادی داریم که هنوز نادیده گرفته می‌شود. اعمال نظرهای شخصی و برخی کج سلیقگی‌ها از سوی مرادی و همچنین عدم برنامه ریزی دقیق و جامع در بحث استعدادیابی و جوانگرایی و البته عدم وجود زیرساخت های لازم باعث شده تا وزنه برداری ایران وضعیت مطلوبی نداشته باشد. ضمن اینکه هیات های وزنه برداری استانهای مختلف نیز به دلیل بی توجهی و عدم تامین مالی با مشکلات زیادی روبرو هستند و نمی‌توانند همچون بازوهای توانمند فدراسیون عمل کنند.