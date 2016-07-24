اختصاص سالن ویژه ورزشی به بانوان البرزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عفراتی در نشست مشترک نواب رئیس هیئت های ورزشی استان البرز که ظهر یکشنبه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار کرد: ورزش بانوان استان البرز نیازمند توسعه در بخش زیرساخت های فیزیکی است.

وی با بیان اینکه ورزش البرز از نظر سخت افزاری و مکان تمرین با مشکل مواجه است، افزود: سکان هدایت سه هیئت ورزشی تیراندازی، اسکواش و گلف استان البرز بر عهده بانوان نهاده شده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز خاطرنشان کرد: بانوان ورزشکار استان البرز از توان بالایی در رشته های مختلف ورزشی برخوردار هستند.

وی با تاکید بر اینکه بانوان ورزشکار استان البرز توان و ظرفیت بالایی برای رقابت با سایر استان های قوی را دارند، تصریح کرد: نواب روسای هئیت های ورزشی برنامه های خود تا پایان سال جاری را ارائه دهند.

عفراتی بیان کرد: بانوان استان البرز از ظرفیت بالایی در رشته های مختلف ورزشی برخوردار است که باید از این طرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکلات ورزش عدم ساختار معاونت بانوان است، گفت: درصدد هستیم طرح ارزیابی سلامت کارکنان زن در استان به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با تاکید بر اینکه باید سالن ویژه ورزشی به بانوان اختصاص پیدا کند، تصریح کرد: متاسفانه بدترین ساعت برای ورزش بانوان در سالن ها در نظر گرفته می شود.

وی در خاتمه یادآور شد: درصدد هستین ورزش بانوان پا به پای ورزش آقایان در استان پیش برده شود.