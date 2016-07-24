۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

استاندار خوزستان:

پیگیر اعتبار زائران حسینی با همکاری استانداری ایلام هستیم

اهواز ـ استاندار خوزستان گفت: اختصاص اعتبار خدمت رسانی به زائران حسینی را با همکاری استانداری ایلام از طریق سازمان بودجه و برنامه ریزی کشور برای سال آینده پیگیری می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد اربعین اظهار کرد: خدمت رسانی به زائرین حسینی توفیقی است که نصیب مردم خوزستان به ویژه شهرستان هایی که در مسیر تردد این زائران قرار دارند، شده است.

وی افزود: لازم است خدمات رسانی در ایام اربعین از نظر کیفی بالا برود تابه نحو مطلوبی برسد به طوری که زائرین از این جهت ابراز رضایتمندی کنند.

استاندار خوزستان بیان کرد: برای تحقق این امر دستگاههای عضو ستاد باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

شریعتی تصریح کرد: حضور گسترده زائرین حسینی یک رویداد ملی و بین المللی است که افتخار تشیع است، بنابراین ضروری است برای این رویداد که انعکاس جهانی دارد، همه امکانات استان و کشور برای ارائه خدمات با کیفیت بسیج شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فشار کار خدمات رسانی به زائرین بر دوش خوزستان و ایلام است و تمام هزینه های خدمات رسانی از منابع داخلی استان ما و ایلام تامین می شود بر همین اساس اختصاص اعتبار یک امر ضروری است.

استاندار خوزستان گفت: اختصاص این اعتبار را با همکاری استانداری ایلام از طریق سازمان بودجه و برنامه ریزی کشور برای سال آینده پیگیری می کنیم.

شریعتی در پایان، از سازمان حج و زیارت خواست تا به دلیل لغو شدن فریضه حج، در خدمات رسانی به زائرین حسینی همکاری کنند.

