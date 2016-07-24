نگاه مسئولانه شهروندان لازمه رفع معضلات اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان اجتماعی پهنه جنوب تهران در دیدار با ولی الله شجاع پوریان نسبت به معضلات اجتماعی مناطق جنوبی تهران ابراز نگرانی کردند .

در این دیدار که با حضور فرزاد هوشیار مدیر عامل سازمان رفاه شهرداری تهران برگزار شد ،مواردی از جمله عدم وجود آیین نامه ای مدون و تشکیلات مشخص در مدیریت محله که موجب اختلال در خدمت رسانی این نهاد و تداخل مسئولیت با شورایاری ها شده است ، فاصله بسیار بین شمال و جنوب شهر( به واسطه خدمت رسانی در حوزه های معماری شهری ، زیبایی های بصری و فضای تفریحی و ورزشی)، لزوم تقویت هویت محله ای ، کمبود مراکز درمانی ، عدم انجام تحلیل آکادمیک در مورد خشونت های خیابانی که در این مناطق بسیار شایع است، معتادان متجاهر ، کودکان کار و کودکان معتاد و مواردی از این قبیل مطرح شد.

ولی الله شجاع پوریان ، گفت: اینکه چنین افرادی در شهر حضور دارند که مسئولانه به معضلات فرهنگی و اجتماعی هم محلی های خود رسیدگی می کنند جای تقدیر دارد.



وی ادامه داد: این نگاه مسئولانه به چنین موضوعاتی باید ترویج شود . شهروندان اگر نگاه مسئولانه به محیط پیرامون خود داشته باشند آن وقت است که می توان به رفع معضلات اجتماعی امید داشت .

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود: متاسفانه نگاهی که همواره وجود دارد این است که شهروندان تنها از دستگاه های حاکمیتی انتظار دارند که مشکلی ریشه کن شود اما باید توجه داشت در کنار عمل به وظیفه این دستگاه ها که انتظار به جا و به حقی است باید نگاه مسئولانه شهروندان به این معضلات ترویج شود.

شجاع پوریان تصریح کرد: رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی بیش از هر امری نیاز به فرهنگ سازی ، مطالبه گری و حساسیت خود شهروندان دارد .

وی اضافه کرد: در زمان طاغوت همین نگاه مسئولانه به معضلات اجتماعی بود که زمینه ساز حضور پر شور مردم در صحنه های حماسی انقلاب اسلامی را رقم زد .

شجاع پوریان در ادامه گفت: با این وجود باید اذعان داشته باشیم که در کنار همه مشکلات ، شهرداری تهران کارنامه قابل قبولی در حوزه اجتماعی داشته است که ساماندهی محله هرندی یکی از این موارد است اما باید توجه داشت که این گونه موارد نیاز به هماهنگی های بین بخشی و حضور سایر دستگاه های دیگر دارد .

وی همچنین با اشاره به برخی معضلات از جمله اراضی اطراف راه آهن در مناطق جنوبی که زمینه ساز برخی معضلات اجتماعی شده ،گفت : ما در شورای شهر تهران نسبت به این موارد حساس هستیم و حتی مسئولان راه آهن را به شورا دعوت کردیم تا با مسئولان شهرداری مصالحه کنند و مهلت دو ماه ه ای به آنان دادیم تا هر چه زودتر این اراضی آزاد شده و در اختیار شهرداری مناطق قرار گیرد.

در ادامه جلسه نیز فرزاد هوشیار مدیر عامل سازمان رفاه شهرداری تهران گفت: مهمترین موضوع در رفع معضلات اجتماعی پیشگیری است.

وی ادامه داد : شهرداری تهران تا به امروز اقدامات گسترده و مطالعاتی بسیاری در زمینه شناسایی متکدیان ، معتادان ، کودکان کار، کارتن خواب ها و موارد دیگر انجام داده و به نوعی جامعه آماری این اقشار را به طور دقیق و به روز رصد می کنیم .

هوشیار ادامه داد: در کنار این اقدامات شهرداری اقدامات حماتی از سازمان های مردم نهاد فعال در این مناطق را نیز در دستور کار خود داده است اما همانطور که اشاره کردم پیشگری مهمترین اقدام در جهت رفع این معضلات است .

وی تصریح کرد : یکی از مواردی که زمینه ساز این معضلات می شود مشکلات اقتصادی و بیکاری است این در حالی است که باید نگاه به کار آفرینی در دید مردم تغییر یابید .

هوشیار افزود: امروزه تمرکز بر مشاغل خانگی می تواند افراد را خود کفا کند ، این تجربه ای موفق در کشور های دیگر است اما اگر بخواهیم همان نگاه سنتی به کار آفرینی را داشته باشیم یقین بدانید موفق نخواهیم بود.