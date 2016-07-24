به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان بعدازظهر یکشنبه در گردهمایی توجیهی- آموزشی سند تحول بنیادین – استقرار پایه دهم که در پلاژ آموزشی رفاهی آموزش‌وپرورش مازندران برگزار شد، اظهار داشت: آموزش‌وپرورش مازندران در بسیاری از شاخص‌ها، جزو استان‌های برتر در کشور است.

وی ضمن قدردانی از مجموعه آموزش‌وپرورش مازندران، گفت: وجه کار سند تحول با توجه به شرایط امروز آموزش‌وپرورش کشور و جامع که دارای دو بخش است که مبانی نظری و مصوبه‌ای که همه برنامه‌اش جنبه راهبردی دارد و شامل راهکار است را شامل می‌شود که بخش دوم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده به عمل نزدیک‌تر است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، بابیان اینکه آنچه محتوا و روح سند تحول است در مبنای نظری آمده است، گفت: هدف تعلیم و تربیت، راهکار آن و مفهوم کلمه " تربیت" نیز در بخش اول و مبانی نظری تعریف‌شده است و اگر بخواهیم بدانیم برای تحقق سند مصوب، چه‌کاری باید در آموزش‌وپرورش صورت گیرد، باید با مبانی نظری آشنا شویم.

رئیس پروژه مهر کشور، به آیه‌ای که در سرلوحه سند تحول بنیادین آمده، اشاره کرد و افزود: با توجه به آیه شریفه قرآن، تربیت دستیابی به حیات طیبه است و برای اینکه دانش‌آموز به این حیات دست یابد بایستی مراتبی از ایمان در فرد ایجاد شود و در این صورت تعلیم و تربیت، به‌عنوان یادگیری تعبیر پیدا می‌کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، بابیان اینکه وقتی دانش‌آموز پنج ساله وارد نظام آموزش‌وپرورش می‌شود گفت: باید با نگاه به تقویت حیات طیبه تعلیم و تربیت شود و دانش‌آموز یاد می‌گیرد که فکر کند، تصمیم بگیرد و کار انجام دهد که ممکن است درست باشد یا غلط، درعین‌حال هر غلط انجام دادن هم بخشی از یادگیری و تعلیم و تربیت است.

زرافشان، به مفهوم تعلیم و تربیت در کتاب شهید مطهری و علامه جعفری اشاره کرد و گفت: در این کتاب‌ها چگونگی شکل‌گیری حیات طیبه در چهار رابطه مطرح شد که شامل؛ رابطه انسان با خودش، رابطه باخدا، رابطه انسان با طبیعت و رابطه با مردم و خلق است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، اظهار داشت: بیانیه یونسکو که بر مبنای آن نظام و تربیت جهان شکل گرفت با چهار رابطه‌ای که در تعلیم و تربیت کشور ما آمده است هر دو بر موضوعات مشترکی اشاره دارد.

زرافشان، چهارستون یادگیری در یونسکو را شامل، یادگیری برای دانستن، یادگیری برای بکار بستن، یادگیری برای بهتر زیستن و یادگیری برای باهم زیستن عنوان کرد.

وی، بابیان اینکه پس از صنعتی شدن انسان برده نظام صنعتی شد و درس می‌خواند که سوادش به کمک صنعت بیاید نه انسان، ادامه داد: درحالی‌که بایستی یادگیری و صنعت هر دو در اختیار انسان باشد.

این مسئول، با اشاره به اینکه زندگی انسان‌ها به همه پیوند خورده است، تصریح کرد: یادگیری برای باهم زیستن معنی پیدا می‌کند همان‌طور که یکی از دغدغه‌های امروز دنیا دغدغهٔ زیست‌محیطی و توسعه پایدار است لذا زندگی‌ها باید به سمت حفظ محیط‌زیست ساماندهی شود و آنچه در نظام آموزش‌وپرورش به دنبال آن هستیم رسیدن به حیات طیبه و چهار رابطه است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در بخش دیگر زندگی اهل‌بیت و رفتار آن‌ها را با محیط اطراف مورداشاره قرارداد و افزود: رأس همه امور رابطه من و باخدا است که باید تنظیم شود زیرا شرایط فعلی دنیا به شکلی است که ما پیش از گذشته به توانمندسازی برای تنظیم روابط برای داشتن حیات پاک و طیب نیاز داریم.

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی که در جامعه مطرح است، گفت: بر اساس مطالعات موجود، جامعه از برخی آسیب‌های اجتماعی از قبیل طلاق و خشونت رنج می‌برد.

به گفته این مسئول درگذشته خشونت در بین مردان دیده می‌شد و درحالی‌که آمارهای کنونی حکایت از گسترش این آسیب در بین زنان و خانواده‌ها است.