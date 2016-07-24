همایش مهارت آموزی با رویکرد کسب و کار در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای بوشهر، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در همایش مهارت آموزی گفت: یکی از فاکتورهای بسیار اساسی و بنیادی در یک اقتصاد پویا، ایجاد فضا و فرهنگ کارآفرینی است که از آن به عنوان موتور اقتصادی تعبیر می شود و بدون ایجاد این فرهنگ، حل مشکل بیکاری موفقیت آمیز نخواهد بود.

عبدالرسول کازرونی اظهار داشت: کارآفرینی نیازمند وجود زمینه هایی برای رشد ابتکارات و خلاقیت افراد، افزایش شناخت افراد در زمینه ها و فرصت های رشد اقتصادی، و نهایتاً داشتن توانایی و مهارت های لازم برای دستیابی به منابع مختلف برای استفاده مطلوب از این فرصت ها است.

وی با اشاره به اینکه آموزش فنی و حرفه ای زمینه را برای بروز خلاقیت های کارآفرینانه محیا کرده است افزود: در حال حاضر ترویج و گسترش فرهنگ کارآفرینی در فضای اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد و این وظیفه مهم می تواند از طریق ارائه آموزش‌های متنوع و متناسب با بازار کار منطقه توسط مراکز فنی و حرفه ای انجام پذیرد.