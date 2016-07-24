به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی ظهر یکشنبه در شورای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: با دارا بودن ۴.۰۵ درصد جمعیت روستایی کشور تنها ۳.۱۲ درصد منابع مالی این بخش در اختیار استان قرار می‌گیرد.

وی افزود: عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی در قالب ارتقاء تولید و توسعه پایدار در مناطق دشت و روستاها انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری گلستان تصریح کرد: در طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی که تسهیلات دریافت می‌کنند، ۵ درصد از سود را استان، ۵ درصد بنیاد مستضعفان و ۵ درصد را معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری پرداخت می‌کند.

نصیبی گفت: امسال در این بخش ۲۰۰ میلیارد ریال سهم استان گلستان است که در این راستا تفاهم‌نامه‌ای هم با بانک سینا امضاشده است.

به گفته وی، ۱۳ طرح با مبلغ ۶۴ میلیارد ریال در کمیته اجرایی استان در حال بررسی است تا به بانک سینا معرفی شود.

نصیبی افزود: کمیته راهبردی ملی، کمیته راهبردی استانی و سامانه نظارت و ارزیابی از ساختار اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت ارتقاء تولید را در نظر داریم که هدف از آن افزایش ۱۰ درصدی تولیدات و بهبود بهره‌وری کشاورزی است.

نصیبی با اشاره به برنامه‌های حوزه روستایی، افزود: باید الگوی کشت منطقه‌ای در نظر گرفته شود و در این راستا با استفاده از دهیاری‌ها، در هر سه روستا یک ناظر کشاورزی مستقر می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی و تخصیص نیم درصد اعتبار سود تسهیلات بانکی موضوع تفاهم‌نامه معاونت توسعه روستایی استانداری و بانک سینا، تسهیل و تسریع در صدور مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد واحدهای تولیدی متوسط و مشاغل خرد روستایی و تقویت زیرساخت‌های روستاهای هدف گردشگری استان مصوب هیئت‌وزیران است.