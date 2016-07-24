  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۴

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

فراخوان مقاله کنگره بین المللی بی بی حکیمه (س) منتشرمی شود

فراخوان مقاله کنگره بین المللی بی بی حکیمه (س) منتشرمی شود

یاسوج- معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: فراخوان مقاله کنگره بین المللی بی بی حکیمه (س) شهریور ماه سال جاری منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد کنگره کنگره بین المللی بی بی حکیمه خاتون افزود: کنگره بین المللی بی بی حکیمه (س) و زنان مقدس جهان اسلام مرداد ماه سال آینده برگزار می شود و بخش علمی و دریافت مقاله آن با موضوع بی بی حکیمه و زنان مقدس جهان اسلام و ادیان توحیدی فعالیت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این کنگره همزمان با دهه کرامت برگزار می شود، گفت: انتشار فراخوان مقاله این کنگره پس از تأیید نهایی توسط سازمان اوقاف کشور انجام می شود.

محمدی اظهار داشت: در این کنگره بین المللی بخش های شعر نویسی، داستان نویسی و بخشهای مختلف دیگری نیز پیش بینی شده است.

وی افزود: محورهای کنگره بی المللی بی بی حکیمه(س) توسط کمیته علمی کنگره با مدیریت دانشگاه یاسوج تدوین و کمیته های اجرایی، فرهنگی و علمی این کنگره نیز تشکیل شده است.

محمدی بیان داشت: کمیته های تشریفات و مدعوین نیز از دیگر کمیته های این کنگره است که در راستای برگزاری بهتر این کنگره تشکیل می شود.

کد مطلب 3722458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها