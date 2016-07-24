فراخوان مقاله کنگره بین المللی بی بی حکیمه (س) منتشرمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد کنگره کنگره بین المللی بی بی حکیمه خاتون افزود: کنگره بین المللی بی بی حکیمه (س) و زنان مقدس جهان اسلام مرداد ماه سال آینده برگزار می شود و بخش علمی و دریافت مقاله آن با موضوع بی بی حکیمه و زنان مقدس جهان اسلام و ادیان توحیدی فعالیت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این کنگره همزمان با دهه کرامت برگزار می شود، گفت: انتشار فراخوان مقاله این کنگره پس از تأیید نهایی توسط سازمان اوقاف کشور انجام می شود.

محمدی اظهار داشت: در این کنگره بین المللی بخش های شعر نویسی، داستان نویسی و بخشهای مختلف دیگری نیز پیش بینی شده است.

وی افزود: محورهای کنگره بی المللی بی بی حکیمه(س) توسط کمیته علمی کنگره با مدیریت دانشگاه یاسوج تدوین و کمیته های اجرایی، فرهنگی و علمی این کنگره نیز تشکیل شده است.

محمدی بیان داشت: کمیته های تشریفات و مدعوین نیز از دیگر کمیته های این کنگره است که در راستای برگزاری بهتر این کنگره تشکیل می شود.