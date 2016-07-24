۱۵ هزار شغل در گچساران ایجادمی شود/ضرورت احداث پارک علم وفن آوری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون بعداز ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تدوین برنامههای چهار ساله آموزش عالی شهرستان با اشاره به نبود پارک علم و فن آوری در استان افزود: پارک علم و فناوری نیاز استان است و قرار بود که در مرکز استان احداث شود اما هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده است.
وی بیان کرد: این پارک باید تا آذرماه امسال در مرکز استان راهاندازی شود و در غیر اینصورت آن را در گچساران راهاندازی خواهم کرد.
تاجگردون تصریح کرد: جامعه علمی را نمیتوان معطل گذاشت و حق مردم استان دارد تضییع میشود.
وی با بیان اینکه اگر پارک علم و فناوری در گچساران راهاندازی شد، گلایه نکنید، گفت: راهاندازی پارک علم و فناوری و مراکز رشد سبب توسعه منطقه شده و اشتغالزایی نیز ایجاد می کند.
تاجگردون با بیان اینکه یک برنامه چهار ساله برای توسعه شهرستان گچساران تدوین شده است، اظهار داشت: اغلب معضلات و مشکلات شهرستان با اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
وی این برنامه را در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و دیگر حوزه ها عنوان کرد.
