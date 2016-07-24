به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان فراملی و نخبگان ورزشی و بدرقه قهرمانان اعزامی استان به مسابقات المپیک و پاراالمپیک ۲۰۱۶ برزیل گفت: درست است که بازار قهرمانی معنویت تا حدودی راکد مانده است اما هنر آن است که جوانان قهرمانی معنوی را به دست آورند.

آیت الله محمدی با بیان اینکه با نقش آفرینی و دیدن ورزشکاران در میادین ورزشی به این بینش می رسیم که انسان دارای قدرت فوق العاده ای است، گفت: انسان اگر عزم و اراده داشته باشد کارهای نشدی را نیز می تواند انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه فاصله توانمندی ها و عجز انسان بسیار زیاد است، گفت: انسانهایی که از خلاقیت سرشار الهی استفاده نمی کنند به خودشان ظلم می کنند.

امام جمعه همدان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و بیان اینکه مدیر کل ورزش و جوانان از زبان رهبری اعلام کردند ملت ها، انسان های قهرمان را دوست دارند و حضور ورزشکاران در میدان بین المللی، با حفظ اخلاق و روحیه جوانمردی و رعایت جوانب شرعی، تبلیغ جهانی ارزشها و صفات برجسته یک ملت است، گفت: ما قهرمانی را فقط در عرصه های مادیات آب و تاب می دهیم در حالیکه اگر از حیث معنویات باشد این کار ارزشمندتر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه قهرمان واقعی کسی است که به بیت المال دسترسی دارد ولی به آن دست نمی زند، گفت: قهرمان واقعی کسی است که در اوج قدرت قراردارد و کوچکترین سیلی به مظلوم نمی زند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: باید کوشش کنیم تا از قهرمانان خود پوریا ولی ها بسازیم که برای برآورده شدن حاجت قلبی مادرحریف، مبارز خود در میدان کشتی را می بازد.