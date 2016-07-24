گردشگران عامل اصلی آتش سوزیهای اخیر درکهگیلویه وبویراحمد بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله هاشمی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان افزود: در این آتش سوزیها ۱۳۵ هکتار از مناطق حفاظت شده در آتش سوخت.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف باید در راستای گردشگری در محیط زیست، فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی کنند، گفت: روزانه یک یا دو آتش سوزی در مناطق حفاظت شده استان به وقوع می پیوندد.

هاشمی اظهار داشت: امکانات و تجهیزات منابع طبیعی و گردشگری در استان برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها ابتدایی است.

وی بیشترین خسارت آتش‌سوزیهای اخیر را در مناطق حفاظت شده دنا و دنای شرقی عنوان کرد.

هاشمی اظهار داشت: آتش سوزیها در این مناطق گونه‌های مختلف و کمیاب گیاهی و جانوری را در معرض خطر قرار داده است.

مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به لزوم استقرار بالگرد در استان گفت: با توجه به آتش سوزیهای زیاد و صعب العبور بودن جنگلها و مناطق حفاظت شده در استان، نیاز استان به بالگرد ضروری است.