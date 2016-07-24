برنامه‌ جدی وزارت بهداشت برای کاهش خودکشی واعتیاد دانشجویان پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال نژادجواد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان پزشکی از جمله اعتیاد، خودکشی و انزوا و غرق شدن در فضاهای مجازی را با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و ورزشی دنبال میکنیم.

وی توجه جدی به برنامه های ورزشی، تشکیل کارگروه آسیب‌های اجتماعی در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، ارائه مراقبت های سلامت روان، اجرای طرح همتایان سلامت و تبدیل خوابگاه های خودگردان به مشارکتی را از برنامه های وزارت بهداشت برای کاهش آسیب هایی مانند اعتیاد و خودکشی در بین دانشجویان اعلام کرد و افزود: بیشترین رنج معتادین دانشجویان پزشکی را دربین دانشجویان ورودی سال اول می بینیم که از قبل معتاد بودند.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به طور متوسط آمار اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور حدود ۳.۷ درصد است.

وی اضافه کرد: میزان اعتیاد در میان دانشجویان دختر بسیار کمتر از پسران و کمتر از نیم درصد است.

نژاد جواد گفت: از بین حدود ۸۰ هزار دانشجوی خوابگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور حدود ۶۵ هزار نفر از آنها درگیر ورزش های همگانی شده اند.

وی با اشاره به استقبال خوب دانشجویان پزشکی از رشته های مختلف بویژه ورزش های همگانی افزود: وزارت بهداشت هر سال یک المپیاد قهرمانی و از سال گذشته المپیاد ورزش های همگانی را برگزار کرده است.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرانه فضای ورزشی هر دانشجو در دانشگاه های پزشکی کشور را حدود یک مترمربع اعلام و تصریح کرد: استاندارد این شاخص، دو متر مربع است.

وی با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی برخی دانشگاه های کشور نیم مترمربع است، افزود: در دولت یازدهم تلاش بسیاری برای توسعه ورزش صورت گرفت به طوریکه حدود ۴۰ هزار مترمربع به فضای ورزشی دانشگاه های پزشکی اضافه شد.

نژاد جواد اظهار امیدواری کرد سرانه ورزشی دانشجویان پزشکی تا سال ۹۷ به یک و نیم مترمربع برسد و گفت: ۳۰ درصد اعتبار دانشگاه های پزشکی کشور صرف مسائل رفاهی می شود.

وی اظهار داشت: امسال نخستین بار ردیف مشخصی برای بودجه ورزشی در وزارت بهداشت مشخص شد.

نژاد جواد تاکید کرد: ما حتی یک ریال از شهریه دانشجویان را برای این مسائل هزینه نمی کنیم بلکه از منابع مالی داخلی برای برنامه های ورزشی استفاده می شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این نشست گفت: حتی اگر یک دانشجوی پزشکی کشور ناسالم باشد می تواند در آینده آسیب رسان باشد لذا باید تلاش کنیم حتی یک دانشجوی معتاد یا مبتلا به سایر آسیب های اجتماعی نداشته باشیم.

ذبیح الله شاهمرادی افزود: مشکل ما دانشجویانی هستند که به انزوا رفته یا در فضای مجازی غرق شده اند که باید با اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی تا حد امکان آنها را از آسیب های اجتماعی دور نگه داریم.