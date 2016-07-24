به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ژنرال بازنشسته سعودی که اخیرا برای دیدار با مقامات صهیونیست به اراضی اشغالی فلسطین سفر کرده بود، در سخنانی مدعی شد که وی به فلسطین سفر کرده است نه به اسرائیل.

بر اساس این گزارش «انور عشقی» ژنرال بازنشسته سعودی در سخنانی در خصوص سفرش به اراضی اشغالی فلسطین ادعا کرد: من به فلسطین سفر کردم نه به اسرائیل و هدف من از این سفر بررسی اوضاع زندانیان فلسطینی و همدردی با خانواده های شهدای آنها بود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: به رام الله سفر کرده و با خانواده های اسیران شهید فلسطینی دیدار کردم. همچنین دیداری نیز با خانواده «مروان البرغوثی» یکی از افراد بازداشت شده داشتم.

ژنرال بازنشسته سعودی که طراح عادی سازی روابط ریاض-تل آویو است، در پایان مدعی شد: اسرائیلی ها اعلام کردند که من به اسرائیل سفر کرده ام. زیرا آنها قدس را اسرائیلی می دانند. این در حالی است که قدس از دید ما متعلق به فلسطین است و ما آن را یک مسأله عربی و اسلامی می دانیم.

گفتنی است اخیرا رادیو «صدای اسرائیل» اعلام کرد که انور عشقی ژنرال بازنشسته سعودی و رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی این کشور در جریان سفر به فلسطین اشغالی با تعدادی از مقامات صهیونیستی و در راس آنها «دوری گولد» مدیر کل وزارت امور خارجه این رژیم و « مردخای» مسئول هماهنگی امور دولت صهیونیستی در مناطق فلسطینی نشین دیدار کرد.