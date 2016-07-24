کشف اشیا عصر آهن در یزد/ ۴۵ شی عتیقه به مردم بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صادقیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران شهرستان اردکان اظهار داشت: از یک ماه پیش سه پرونده در زمینه حفاری‌های غیرمجاز در دستور کار پلیس شهرستان اردکان قرار گرفته بود و تحقیقات و بررسی‌های پلیس در طول این مدت ادامه داشت.

وی عنوان کرد: با همکاری مردم و اطلاع رسانی به موقع آنها، دو باند قاچاق اشیاء عتیقه در همین راستا شناسایی و منهدم شدند که از آنها ۴۵ شی عتقیقه متعلق به دوران مختلف تاریخی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردکان یادآور شد: این اشیا که شامل زیورآلات، ابزار آلات جنگی، ظرف و ظروف و ... است متعلق به عصر آهن تا حدود پنج قرن پیش است.

فرمانده انتظامی شهرستان اردکان در مورد اشیاء کشف شده نیز اظهار داشت: این اشیاء شامل ۹ پیکان مربوط به عصر آهن و متعلق به ۳۵۰۰ سال پیش، ۱۱ قطعه سر پیکان، هفت حلقه النگوی کوچک، یک حلقه النگوی تاریخی بزرگ و یک حلقه النگوی پهن، شش عدد کاسه مسی، سه عدد زنگوله، دو عدد سه‌پایه با قدمت سه تا ۵ هزار سال، یک سینی کوچک، یک سورمه‌دان متعلق به ۲۵۰۰ تا ۴ هزار سال پیش، بشقابی با قدمت ۴۵۰ سال و یک استوانه برنجی متعلق به عهد ساسانی است.

وی عنوان کرد: بخشی از این اشیاء زمانی که یک تبعه خارجی در یزد قصد فروش آنها را داشت، کشف شد که تبعه خارجی در این راستا دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

صادقیان بیان کرد: در مجموع به دنبال انهدام این دو باند و کشفیات اخیر و سه پرونده در دست بررسی، پنج متهم دستگیر شدند که دو نفر از آنها اتباع بیگانه و سه نفر دیگر از افراد بومی شهرستان بوده‌اند.

وی هوشیاری مردم را در موفقیت پلیس بسیار اثرگذار دانست و افزود: هوشیاری مردم اردکان و اهمیت قائل شدن آنها برای فرهنگ این مرز و بوم، دستگیری قاچاقچیان عتیقه را برای پلیس تسهیل کرد.