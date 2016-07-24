۳ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۰۴

به دستور استاندار خوزستان؛

مدیرعامل مناطق نفتخیز برای خرید درون استانی اعلام آمادگی کرد

اهواز - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان گفت: مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب برای خرید داخل از واحدهای صنعتی استان اعلام آمادگی کرد.

اخلاق محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازدید استاندار خوزستان از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی اهواز تعدادی از صنعتگران گلایه های خود را نسبت به عدم پرداخت مطالبات و عدم خرید شرکت های بزرگ خوزستانی اعلام کردند.

وی افزود: استاندار خوزستان در این بازدید با مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب تماس گرفت و پیگیر شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان تصریح کرد: مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب نیز طی بازدیدی که از شهرک های صنعتی اهواز داشت از نزدیک با توانمندی ها و مشکلات آنها آشنا و برای خرید داخلی قول مساعد داد.

محمدیان بیان کرد: در حال حاضر واحدهای دارای پروانه شهرک های صنعتی شماره یک، سه و چهار اهواز با ظرفیت بیش از ۹۰ درصد بیشتر در زمینه صنعت نفت، حفاری، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها فعال هستند.

وی در پایان عنوان کرد: این شهرک ها نزدیک به ۴۰۰ واحد فعال در زمینه صنایع نامبرده دارد.

کد مطلب 3722497

