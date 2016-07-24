به گزارش خبرنگار مهر، «آندره کتس»، مدیر اجرایی کمیته پارالمپیک هلند، به همراه مسئول کمیته پزشکی کمیته پارالمپیک این کشور عصر امروز با حضور در فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، از دو اردوی والیبال نشسته بانوان و وزنه برداری بازدید به عمل آورد.

در بازدید مسئولان پارالمپیکی هلند از اردوهای ورزشکاران کشورمان، مسعود اشرفی، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، هم حضور داشت و توضیحاتی را به بازدیدکنندگان ارائه می کرد.

«آندره کتس» با بیان اینکه این بازدید به معنای باز شدن زمینه همکاری دوجانبه کمیته های پارالمپیکی دو کشور است، رشد ورزش پارالمپیکی در ایران را ستود.

وی گفت: اینکه مردم ایران ورزش پارالمپیکی را جدی می گیرند برای من خیلی جالب است. ما می توانیم از تجربیات یکدیگر در این زمینه استفاده کنیم تا در نهایت به نتایج بهتری در عرصه ورزش معلولان دست پیدا کنیم.

وی که همچنین سرپرست کاروان اعزامی پارالمپیک هلند به ریو ۲۰۱۶ نیز هست در بخش دیگری از صحبت هایش و در پاسخ به اینکه چه نتیجه ای را برای پارالمپیک ایران در ریو متصور است، گفت: من ورزش پارالمپیک ایران را در ریو بسیار موفق می بینم. شما در لندن یازدهم شدید و ما دهم و فکر می کنم رقابت نزدیکی هم بین دو کشور در این دوره از رقابتها وجود دارد.

کتس در پاسخ به این سوال که برای هلند چه نتیجه ای را پیش بینی می کند، اظهار کرد: ما سخت کار می کنیم تا بهترین نتایج را کسب کنیم و سپس در پایان رقابتها در خصوص نتایج صحبت خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به موفقیت تیم ملی والیبال نشسته ایران گفت آنها تلاش می کنند تا به سطح وایبال نشسته ایران دست پیدا کنند.

این دو مسئول هلندی همچنین قرار است از پژوهشکده رویان که یکی از فعالیت هایش در مورد آسیب های ورزشی و بهبودی آنها از طریق سلول های بنیادین است، بازدید به عمل آورند.