۷۸۳ نفرساعت آموزش فنی حرفه ای در گلستان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز، ظهر یکشنبه در شورای اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: اجرای آموزشهای مهارتی با رویکرد توانمندسازی فقرا و محرومین انجام میشود و تا افق ۱۴۰۴ بیش از ۸ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت آموزش اجرا میشود.
وی افزود: ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی سازمان فنی و حرفهای است و هدف آن گسترش عدالت اجتماعی در مناطق محروم، زنان بد سرپرست و بیسرپرست و کودکان کار است که سبب جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستائیان میشود.
مدیرکل فنی و حرفهای استان گلستان تصریح کرد: ۵۶۱ هزار نفر ساعت از محل اعتبارات ملی، ۲۲۲ هزار نفر ساعت از محل اعتبارات استانی آموزش اجرا میشود که درمجموع شامل ۷۸۳ نفر ساعت آموزش میشود.
تیرانداز گفت: ۹ برنامه خرد عملیاتی مرتبط با آموزشهای فنی و حرفهای هم در این راستا اجرا میشود و برخی از آنها در ۲ سال گذشته انجامشده است.
به گفته وی، بودجه پروژه آموزش ۵۶۱ هزار نفر ساعت برای امسال ۱۰.۰۹۸ میلیون ریال از محل منابع ملی و بودجه تعهد مازاد ۲۲۲ هزار نفر ساعت با بودجه ۳.۹۶۰ میلیون ریال از محل جلب مشارکت سایر دستگاهها تأمین میشود.
تیرانداز گفت: رتبه تعهدات استان گلستان در برابر تعهدات سایر استانها ۱۰ کشور است و سه درصد تعهدات کشور را بر عهده دارد.
