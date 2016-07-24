هم افزایی مسئولان و مشارکت مردم راهگشای حل مشکلات آبادان است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که در محل تالار غدیر فرمانداری برگزار شد افزود: این منطقه به واسطه وجود دلیرمردان و رشادتهای فرزندان غیور ایران در هشت سال جنگ تحمیلی به حدی مقدس است که هرکس در هر لباسی در آن صادقانه خدمت کند اجری فراوان را توشه ی آخرت خود کرده است.

وی اظهار کرد: تعامل مردم و مسئولین در کنار پیروی از شعار امسال مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به اصل اقتصاد مقاومتی، می تواند در بسیاری از مسائل چاره ساز باشد.

فرماندار آبادان با بیان اینکه مسئله آب و استفاده بهینه از آن یکی از چالشهای اساسی و مهم پیش روی دولت است، اضافه کرد: محیط زیست و آلاینده های زیست محیطی، اشتغال و اجرای اقتصاد مقاومتی از جمله مسائل جاری کشور است که می توان با اتحاد و نگاه کارشناسانه ارکان اداره کننده دولت در شهرستانها راه و روش درست را در جهت رفع موانع این موضوعات در پیش گرفت.

وی تصریح کرد: بایستی ضمن توجه به مشکلات و مصائب مردم، با برنامه ریزی و کمک به یکدیگر در جهت حل معضلات و مشکلات گام برداریم و فرمانداری به عنوان نماینده دولت در شهرستان آماده انجام وظیفه در طول شبانه روز در جهت خدمت به مردم شهر است.

فرماندار آبادان با اشاره به وجود امنیت پایدار در کشور در زیر سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری یادآور شد: در زمان حاضر بسیاری از کشورها به دلیل نداشتن امنیت متحمل صدمات جبران ناپذیری شده اند.

شهبازی در توصیه ای به مسئولان دستگاههای اجرایی شهر گفت: نگاه کارشناسانه، عقلانیت و خرد جمعی و رعایت مصالح ملی می تواند زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات شهرستان باشد.

ایجاد اشتغال، توسعه مزارع پرورش میگوی چوئبده، بازارچه ی مرزی اروند، پروژه ی جزیره شادمانی، ساحل سازی اروند، پروژه های در دست اقدام سازمان منطقه آزاد اروند و مشکلات پیش روی استان در حوزه ی آب و برق از دیگر مواردی بود که شهبازی در نشست امروز صبح شورای اداری به آن اشاره کرد.

نماز جمعه محلی برای هوشیاری و آگاهی بخشی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پنجم مردادماه سالروز تشکیل نهاد امامت جمعه و برگزاری نخستین نماز جمعه کشور با حضور یک میلیون نفر در محل دانشگاه تهران، یاد و خاطره آیت الله طالقانی نخستین امام جمعه کشور را که امام خمینی(ره) او را ابوذر زمان نامید را گرامی داشت و افزود: آیت الله طالقانی وقتی با خیل عظیم جمعیت و جایگاهی که برای ایشان در نظر گرفته بودند روبرو شد با ناراحتی تقاضا کرد که تدارک چیده شده را جمع کنند، وی معتقد بود که وی با مردمی که در آن آفتاب سوزان ایستاده اند هیچ فرقی ندارد، این همان الگوی راهبردی نخستین نماز جمعه هم برای انقلاب و هم برای مسئولان است که همگان باید آن را نصب العین خود قرار دهند.

شهبازی اضافه کرد: نماز جمعه محلی برای هوشیاری و آگاهی بخشی مردم از مسائل جامعه و موضوعاتی است که در نظام داخلی و نظام بین الملل در جریان است.

فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد: این پایگاه نماز جمعه است که فرد را با خشوع، خضوع و فروتنی، در مقابل خداوند قرار می دهد تا با سرلوحه قرار دادن ایمان و عبودیت راه رستگاری دنیوی و اخروی را بیاموزد، در همین راستا بررسی مشکلات شهروندان و ایجاد راهکارهای اساسی میان مردم و مسئولان از راهکاری اساسی و کارکردی نماز جمعه است.

وی در پایان، با قدردانی از تلاش ائمه جمعه شهرهای آبادان، اروندکنار و چوئبده که با تلاش خستگی ناپذیر در جهت حل مشکلات مردم و اتحاد میان مسلمانان در حال خدمت رسانی هستند، گفت: در این راستا و در جلسات پیش رو به طور قطع مصوباتی را در جهت تقویت جایگاه نماز جمعه اعمال می کنیم.