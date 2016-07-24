پرداخت ۵۰۷ فقره وام به مددجویان کمیته امداد استان همدان

ایرج نیکواقبال در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ۵۰۷ فقره وام در قالب تسهیلات کارگشایی و اشتغال در تیرماه امسال به مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است، افزود: از این تعداد وام پرداختی به خانواده های تحت حمایت، ۴۱۵ فقره با اعتبار ۵ میلیارد و ۷۲۱ میلیون رالا در قالب تسهیلات کارگشایی بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست ‌های کمیته امداد در حمایت از مددجویان، اشتغالزایی برای آنها است، گفت: ۹۲ فقره از وام های پرداختی نیز با اعتبار ۶ میلیارد و ۱۶۴ میلیون رال، در قالب تسهیلات اشتغال بوده است.

نیکواقبال با اشاره به اینکه توانمندسازی و خودکفایی مددجویان، به صورت مستمر از سوی مسئولان این نهاد دنبال شده و ثمرات مثبتی به دنبال داشته است، بیان کرد: بر همین اساس سالانه ۱۰ درصد از مددجویان کمیته امداد از چرخه حمایتی این نهاد خارج می ‌شوند.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای کمیته امداد در راستای حل مشکلات خانواده ‌های تحت حمایت این نهاد پرداخت وام کارگشایی است، عنوان کرد: این تسهیلات با هدف کمک به حل مشکل معیشت، درمان، تحصیل و سایر موارد پرداخت می شود.