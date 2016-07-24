۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در کشور نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز یکشنبه به مناسبت روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران استان قزوین در سالن اجتماعات سازمان صنایع قزوین گفت: بعد از اعلام وزیر صنعت مبنی بر کمک مالی به ۷۵۰۰ واحد صنعتی بلافاصله نامه ای به وزیر نوشتیم و مشکلات استان را مطرح کردیم تا سهم قزوین را مشخص کنند.

وی افزود: پس از بررسی حدود ۴۰۰ واحد برای دریافت سرمایه درگردش و ۱۰۰ واحد برای تکمیل طرح های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی مشخص شدند که اگر این کار عملی شود می توانیم به حل بخشی ازمشکلات امیدوار بود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر بتوانیم مشکلات نقدینگی ۵۰۰ واحد صنعتی را حل کنیم هدف گذاری خوبی در کاهش بیکاری و رونق تولید صورت گرفته و امیدواری بیشتر می شود.

محمدی اظهارداشت: اتگر قرار است بر اساس تعهد استان حدود ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد کنیم باید به فکر تکمیل ظرفیت های نیمه تمام، رفع موانع تولید و ایجاد بستر مناسبی برای چرخش اقتصادی صنعت و کشاورزی باشیم.

طرح بنگاههای اقتصادی در گذشته ۷۵ درصد انحراف داشت

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اضافه کرد: متاسفانه در طرح بنگاههای زودبازده شاهد بیش از ۷۵ درصد انحراف بودیم اما امروز که دولت به صحنه آمده تا مشکلات با جدیت برطرف شود باید با درس از گذشته و نظارت دقیق بر نحوه توزیع اعتبارات مراقب باشیم تا تسهیلات در مسیر تولید هزینه شود.

وی اضافه کرد: بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در نزد بانکهاست که حدود ۵ برابر بودجه عمرانی است که باید در مسیر تولید قرار گیرد و سودهای بانکی هم منطقی نیست و تولید را با چالش مواجه کرده که در مجلس این موضوع در دست بررسی است.

محمدی اظهارداشت: بانکها بایددر خدمت تولیدکننده باشند و اگر نتوانیم از این ظرفیت عظیم بخوبی استفاده کنیم مشکلات برطرف نخواهد شد و کسب و کار رونق نخواهد گرفت.

حمایت ازبخش خصوصی به معنای واقعی انجام شود

وی اضافه کرد: باید بخش خصوصی فعال در تولید موردحمایت جدی مسئولان دولتی قرار گیرد و برای اینکار لازم است دولت کوچک شود و کارها به مردم سپرده شود.

۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح دولتی روی زمین مانده است

محمدی اظهارداشت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه دولتی معطل مانده و روی زمین است زیرا اعتبارات برای تکمیل آنها کافی نیست.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم با اعتبارات دولتی طرح های نیمه تمام را تکمیل کنیم به ۱۶ سال زمان نیاز است که این روند هزینه ها را چند برابر می کند و به نوعی این روش دور ریختن بیت المال است.

نماینده قزوین، البرز وآبیک در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: قانون اجازه داده تا کارها به بخش خصوصی واگذار و دولت چابک و کوچک شود که باید این کار تسریع شود.

وی اضافه کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ برای بهبود وضعیت تولید برنامه داریم و امیدواریم با ساماندهی گمرک و تامین تجهیزات به روز از ورود قاچاق کالا جلوگیری خواهیم کرد.

در این مراسم که فریدون همتی استاندار، بهمن طاهرخانی، سیده حمیده زرآبادی نمایندگان استان هم حضور داشتند از ۴۰ صنعتگر نمونه استان تجلیل شد.