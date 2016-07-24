برگزاری ۴۵ دوره آموزش تخصصی حضوری در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حمید طالعی اظهار داشت: ۴۵ کارگاه آموزشی تخصصی به صورت حضوری در استان یزد در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برگزار می شود.

وی افزود: این تعداد کارگاه‌های آموزشی تخصصی حضوری شامل آموزش ائمه جماعات مساجد، مسئولان تشکلهای دینی، مداحان و ستایشگران اهل بیت (ع)، آموزش تخصصی معلمان دینی مقطع متوسطه، روحانیون مستقر و طرح هجرت، تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی، تخصصی مبلغات، اصناف و بازاریان، کارکنان دولت و نقد نحله های انحرافی است.

طالعی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود در این دوره ها بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر شرکت کنند.

وی افزود: آموزش یکی از ارکان مهم و اساسی در به روز رسانی و ارتقای سطح دانش و بینش اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار تاثیرگذار در جامعه است که با اجرای دقیق و مطلوب کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی می‌توان به این هدف دست یافت و زمینه را برای رشد و تعالی آحاد جامعه فراهم کرد.