۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۳۸

در سال جاری انجام می‌شود؛

برگزاری ۴۵ دوره آموزش تخصصی حضوری در استان یزد

یزدـ کارشناس آموزش اقشار تاثیرگذار اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: در سال جاری ۴۵ دوره آموزشی تخصصی به صورت حضوری به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حمید طالعی اظهار داشت: ۴۵ کارگاه آموزشی تخصصی به صورت حضوری در استان یزد در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برگزار می شود.

وی افزود: این تعداد کارگاه‌های آموزشی تخصصی حضوری شامل آموزش ائمه جماعات مساجد، مسئولان تشکلهای دینی، مداحان و ستایشگران اهل بیت (ع)، آموزش تخصصی معلمان دینی مقطع متوسطه، روحانیون مستقر و طرح هجرت، تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی، تخصصی مبلغات، اصناف و بازاریان، کارکنان دولت و نقد نحله های انحرافی است.

طالعی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود در این دوره ها بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر شرکت کنند.

وی افزود: آموزش یکی از ارکان مهم و اساسی در به روز رسانی و ارتقای سطح دانش و بینش اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار تاثیرگذار در جامعه است که با اجرای دقیق و مطلوب کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی می‌توان به این هدف دست یافت و زمینه را برای رشد و تعالی آحاد جامعه فراهم کرد.

