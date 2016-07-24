سیاست های مثلث توسعه در کرمان به صورت جدی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر امروز در جلسه گام دوم مثلث توسعه و اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: یکی از دلایل عدم برگزاری جلسات مثلث توسعه در کرمان برگزاری انتخابات بود و نمی خواستیم شائبه ای در این خصوص ایجاد شود و با این کار بر بی طرفی دولت در انتخابات تاکید کردیم.

وی تصریح کرد: این سیاست هم اکنون به صورت جدی پیگیری می شود و هدف ما استفاده از پتانسیلها و توانمندیهای موجود در استان در راستای پیشرفت و رفع محرومیت است.

وی با تاکید بر استقبال از سرمایه گذاری افزود: در قالب این طرح و حمایت از بخش خصوصی مقدار قابل توجهی طرح با شرکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان تعریف شده است که آینده استان را دگرگون خواهد کرد.

استاندار کرمان گفت: ما پتانسیلها و داشته های کرمان را به عنوان بزرگترین و یکی از غنی ترین استانهای کشور را به سرمایه گذاران بخش خصوصی معرفی می کنیم و با تمام توان سعی داریم موانع را رفع کنیم و از حضور آنها در استان حمایت کنیم.

وی افزود: به هر روی منابع دولت محدود است و باید برای توسعه از سرمایه های خصوصی استفاده کنیم که در این زمینه همه مسئولان در دستگاههای مختلف وظیفه دارند نهایت و همکاری را با سرمایه گذار داشته باشند.

وی به شعار اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: باید از منابع موجود برای مردم استان خلق ثروت کنیم و در این مسیر از همه داشته هایمان استفاده کنیم.