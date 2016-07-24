ریزگردها به مشکلی حاد برای شرق کرمان تبدیل شده است

امین باقری در گفتگو با مهر اظهارداشت: در سال جاری چندین بار شاهد بروز طوفان شن و ریزگردها در شهرستان ریگان بودیم که مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است و به همین دلیل شاهد شن گرفتگی شدید روستاها و خسارت به محصول کشاورزی بوده ایم.

وی با اشاره به افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها گفت: در صورت تکرار پدیده ریزگردها این وضعیت هر روز بدتر خواهد شد و از جمعیت روستا نشینان کاسته می شود.

فرماندار ریگان با اشاره به اینکه دهها روستای شهرستان در محاصره شنهای روان قرار دارد گفت: با بروز هر طوفان دهها تن شن وارد معابر و مزارع می شود و این وضعیت اقتصاد روستاییان را با خطر جدی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: جلسات متعددی برای رفع مشکل برگزار شده است که امیدواریم به نتیجه عملی منتج شوند و از مشکلات مردم بکاهند.

وی به نبود ایستگاه هواشناسی در منطقه اشاره کرد و گفت: ریگان یکی از مناطق محروم استان است که نیاز به توجه جدی دارد و بی توجهی به این پدیده هر روز بر حجم مشکلات مردم می افزاید و موجب مهاجرت از شهرستان به دیگر نقاط استان می شود.