۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۱۱

شهردار قزوین:

۱۱۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان عمومی شهر قزوین اضافه می شود

قزوین- شهردار قزوین گفت: درراستای اجرای تفاهم نامه با کشور کره جنوبی ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس خریداری شده از کره، در ایران مونتاژ و در شهرداری قزوین به کارگرفته می شود.

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تقویت شبکه حمل و نقل عمومی از اولیوت های شهرداری است تا بتوانیم تردد ایمن و آسان و ارزان عموم شهروندان را در داخل شهر فراهم کنیم.

وی افزود: در شرایط کنونی افزایش ترافیک و گاهی آلودگی در معابرشهری ناشی از استفاده بیش از حد از خودروهای شخصی است که برای رفع این مشکل یکی از کارها تامین اتوبوسهای مناسب با خدمات لازم است تا مردم رغبت استفاده از خودروهای عمومی را دشته باشند.

نصرتی اضافه کرد:برای تامین نیازهای شبکه حمل و نقل عمومی و تکمیل ناوگان اتوبوسرانی استان تفاهم‌نامه‌ای با شرکت کره‌ای منعقد شده که بر اساس آن ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس به ناوگان اتوبوس‌رانی اضافه خواهد شد.

نصرتی افزود:این اتوبوس‌ها متعلق به شرکت کره‌ای است که به ایران وارد شده و در یکی از استان‌های شمالغرب کشور مونتاژمی‌شود.

وی تصریح کرد: اتوبوس‌های خریداری شده مورد تأیید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور قرارگرفته است.

نصرتی خاطرنشان کرد:اجرای این تفاهم‌نامه یکی از نتایج اجلاس جاده ابریشم است که درجلساتی که برای هماهنگی این اجلاس در سئول برگزار شد توانستیم این تفاهم‌نامه را امضا کنیم.

شهردار قزوین یادآورشد: بر طبق این تفاهم‌نامه ۶۰ اتوبوس ۱۲متری، ۲۰ اتوبوس ۱۸متری و تعداد ۳۰مینی‌بوس دو درب خریداری‌شده و شرکت نیز در مقابل متعهد شده است تا هتل حکم‌آباد قزوین را تکمیل کند.

نصرتی ادامه داد: شهرداری‌ها بر اساس قانون مجاز به خرید پنج نوع اتوبوس در کشور هستند و در این راستا خرید اتوبوس‌های یاد شده  به ‌صورت قانونی انجام شده است.

وی اظهارامیدواری کرد با تقویت شبکه حمل و نقل عمومی زمینه رفاه شهروندان فراهم شده و آلودگی محیط زیست نیز کاهش یابد. 

