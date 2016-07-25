به گزارش خبرنگار مهر، احمد آبروان عصر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به فرا رسیدن هفته ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی وحرفه ای اظهار داشت: این هفته فرصتی مغتنم برای اطلاع رسانی و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در بطن جامعه و در میان جوانان است.

وی به عملکرد آموزشی این مرکز در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال جاری برنامه های آموزشی دوره های مهارتی در بخش های مختلف الخصوص در حوزه های توانمندسازی روستاییان وعشایر،زنان سرپرست خانوار گسترش می یابد.

آبروان مهمتریت رسالت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای را آموزش مهارت و زمینه‌سازی اشتغال پایدار برای جوانان عنوان کرد و از همه علاقمندان به فراگیری آموزش های مهارتی خواست تا از امکانات و توانمندی های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دشتی استفاده کافی کنند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان دشتی از حمایت‌های فرماندار شهرستان دشتی تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم در سال جاری با تامین اعتبارات لازم تجهیزات مورد نیاز برای این مرکز خریدار شود.