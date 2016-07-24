سرمایه گذاران و تولید کنندگان دارای جایگاه والایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن فارس تاکید کرد: سرمایه گذار و تولید کننده ثروت خود را زمین گیر کرده و نمی تواند هرزمانی که خواست آن را برداشت کند.

وی ادامه داد: چنین افرادی دارای احساس مسئولیت اجتماعی بالایی در جامعه هستند و همواره مورد احترام قرار دارند.

استاندار فارس تصریح کرد: همانگونه که معلم در جامعه مورد اعتماد و احترام است سرمایه گذار و تولید کننده نیز همینگونه است.

افشانی افزود: صاحبان تولید گردش مالی خود را وارد استان کنند تا رونق اقتصادی ایجاد شود و از طرفی همه مدیران دولتی و خصوص باید تولیدات استان فارس را خریداری کنند.

وی تاکید کرد: واحدهای تولیدی استان نیز از لحاظ کیفیت و قیمت نیز توجه لازم داشته باشند.

استاندار فارس با بیان اینکه تولیدات یک کشور معرف جایگاه است، گفت: قبل از اینکه به فکر فرهنگ یک کشور باشیم نوع تولیدات آن را بررسی می کنیم بنابر این باید تولیدات باکیفیت و مطلوب را صادر کنیم.

افشانی یادآور شد: مشکلات واحدهای صنعتی به طور حتم برطرف می شود اما اگر مدیریت در یک مجموعه وجود نداشته باشد تمامی اعتبارات بانکی نیز به آن مجموعه داده شود موفق نخواهد شد.