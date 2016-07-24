  1. استانها
  2. فارس
۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

استاندار فارس:

سرمایه گذاران و تولید کنندگان دارای جایگاه والایی هستند

سرمایه گذاران و تولید کنندگان دارای جایگاه والایی هستند

شیراز _ استاندار فارس گفت: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان دارای احساس مسئولیت اجتماعی بالایی هستند زیرا فرصتی برای برداشت ثروت خود ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن فارس تاکید کرد: سرمایه گذار و تولید کننده ثروت خود را زمین گیر کرده و نمی تواند هرزمانی که خواست آن را برداشت کند.

وی ادامه داد: چنین افرادی دارای احساس مسئولیت اجتماعی بالایی در جامعه هستند و همواره مورد احترام قرار دارند.

استاندار فارس تصریح کرد: همانگونه که معلم در جامعه مورد اعتماد و احترام است سرمایه گذار و تولید کننده نیز همینگونه است.

افشانی افزود: صاحبان تولید گردش مالی خود را وارد استان کنند تا رونق اقتصادی ایجاد شود و از طرفی همه مدیران دولتی و خصوص باید تولیدات استان فارس را خریداری کنند.

وی تاکید کرد: واحدهای تولیدی استان نیز از لحاظ کیفیت و قیمت نیز توجه لازم داشته باشند.

استاندار فارس با بیان اینکه تولیدات یک کشور معرف جایگاه است، گفت: قبل از اینکه به فکر فرهنگ یک کشور باشیم نوع تولیدات آن را بررسی می کنیم بنابر این باید تولیدات باکیفیت و مطلوب را صادر کنیم.

افشانی یادآور شد: مشکلات واحدهای صنعتی به طور حتم برطرف می شود اما اگر مدیریت در یک مجموعه وجود نداشته باشد تمامی اعتبارات بانکی نیز به آن مجموعه داده شود موفق نخواهد شد.

کد مطلب 3722556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها