به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت چهلمین روز از درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب اسلامی عصر امروز با حضور جمعی از شاعران کشور در حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان و ادب فارسی در سخنانی عنوان کرد: آشنایی من با مرحوم آقای حمید برابر با عمر انقلاب است در ابتدای سال های انقلاب شهیدی موجب پیوند و آشنایی میان ما شد، ایشان به یک خانواده دانش پرور و ادب دوست تعلق داشتند، پدربزرگ شان شعر می گفتند و در میان اقوام مادری شان نیز نویسندگانی بوده اند، مهمتر از اینها ایشان به شهر سبزوار تعلق خاطر فراوانی داشتند که از شهرهای بزرگ و مهم خراسان است.

حدادعادل ادامه داد: آقای حمید در عمر طولانی خود هم ظلم و ستم حکومت رضاخانی را دیده بود و هم حوادث و طوفان های سیاسی دهه های ۲۰ و ۳۰ را و در طی آنها به جریان های سیاسی زیادی وارد شده و تجربه اندوخته بود. او شاهد نهضت ملی شدن نفت و کودتای پس از آن بود و این فراز و فرودها را سرمایه زندگی و عمر خود قرار داد. بسیاری از کسانی که نسل امروزه تنها نامی از آنها شنیده است مانند مرحوم شریعتی و پسرش دکتر علی شریعتی را حمید از نزدیک دیده بود و با آنها دوستی و آشنایی داشت.

وی در ادامه به قریحه شاعری، دانش ادبی و بلاغت شعری سبزواری اشاره کرد و گفت: مرحوم سبزواری کسی است که حتی مخالفان انقلاب هم به توان استادی اش در شعر و ادب معترف بودند، او بر هزار سال سرمایه شعر فارسی و سبک خراسانی تکیه داده بود و در زمان حیاتش گفته بود که در میان شاعران کهن تحت تاثیر ناصرخسرو و مسعود سعد است و در میان شاعران جدیدتر تحت تاثیر فرخی یزدی، عشقی و نسیم شمال است او در واقع خود را هم درد با این شعرا می دانست.

رئیس فرهنگستان و ادب فارسی در ادامه افزود: ایمان به خدا، معنویت، مسلمانی، تشیع، آرمان خواهی، ظلم ستیزی، عشق به ایثار و جانبازی و شور حماسی در روح آثار او جاری بود و آنها را زبانزد همه کرده بود. به همه اینها در سال های پس از انقلاب باید پایداری و پافشاری در عهد و پیمان با امام و شهیدان را افزود.

حداد در همین زمینه گفت: سبزواری تا زمانی که زنده بود خود را رزمنده می دانست، رزمنده برای شعر گفتن درباره انقلاب. در هیچ بحرانی غائب و ساکت نماند چه در عصر انقلاب و چه در سال هایی که می شد فهمید نیاز انقلاب به شعر زیاد است و شاعر اندک.

در سال های دفاع مقدس هم هر جا جبهه بود حمید هم بود، بعد از درگذشت امام راحل (ره) هم مانند برخی راهش را گم نکرد و در همان مسیری که آمده بود پشت سر رهبر ادامه راه داد. در فتنه ۸۸ نیز مردانه از حق دفاع کرد.

وی در ادامه به دو ویژگی ممتاز سبزواری در زمینه سرایش بیش از ۴۰۰ سرود انقلابی و نیز قصیده سرایی اشاره کرد و گفت: آقای حمید شخصیت سالمی داشت در طول ۳۷ سال بعد از انقلاب هرگز نشانی از انحراف فکری، سیاسی و اخلاقی در او بروز پیدا نکرد که این خود نعمتی است بزرگ.