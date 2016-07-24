احداث بیمارستان ۱۲۰۰ تخت خوابی گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، عصر یکشنبه، در دیداری با حضور معاون وزیر بهداشت، اظهار کرد: تورم قوانین انسان را سردر گم می کند همانطور که تورم نیرو هم باعث سردرگرمی مردم می شود.

وی با تاکید بر این که دولت باید کوچک و مسئولیت ها بر عهده مردم گذاشته شود، تصریح کرد: مردم از حوزه سلامت اظهار رضایت می کنند. لذا شاید بتوان طرح تحول سلامت را یکی از طرح های موفق دولت عنوان کرد.

امام جمعه گرگان با طرح این سوال که آیا طرح سلامت فراگیر شده است یا خیر؟ افزود: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند وقتی کسی بیمار می شود فقط باید دغدغه بیماری داشته باشد نه درمان و پزشک.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان خواستار تلاش برای بقای این طرح شد و گفت: از نظر بودجه و هزینه های درمان، حفظ این طرح کار مشکلی است زیرا باید شامل حال همه شود و امیدوارم خداوند به آقای هاشمی توفیق دهد زیرا ایشان مرد کار است نه مرد گزارش.

وی یکی از کارهایی که برای رضای خدا تاثیرگذار است را خدمت به خلق خدا دانست و بیان کرد: قطعا خداوند هم کمک می کند.

آیت الله نورمفیدی انتظار استان را بیمارستان ۱۲۰۰ تخت خوابی استان عنوان کرد و گفت: خواست ما این است که هرچه زودتر این طرح شروع شود. این وعده ای است که از طرف وزارت بهداشت و درمان داده شده است.

وی با اشاره به احداث شهرک سلامت در گلستان گفت: باید این طرح طوری دیده شود که طرح های جدید عمرانی در استان در این طرح لحاظ شود.