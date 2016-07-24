ظرفیت امامزادگان مهریز در راستای توسعه گردشگری مذهبی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد رستگاری عصر امروز در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد اظهار داشت: وقف از جنبه های مختلفی دارای اهیمت است و تلاش شده نگرش و کم توجهی های گذشته نسبت به این سنت حسنه و حقوق موقوفات تغییر کند.

وی همچنین با تاکید بر توجه مردم به وقف بیان کرد: باید با تعامل و همراهی‌های متقابل این فرهنگ حسنه را در جامعه ترویج دهیم.

فرماندار مهریز همچنین با اشاره به وجود آب انبارها و حمام های وقفی قدیمی در محلات مهریز یادآور شد: باید با رعایت و احترام به مسائل شرعی وقف باید نسبت به سرمایه گذاری در این نوع موقوفات اقدام شود.

رستگاری همچنین با اشاره به وجود امامزادگان در شهرستانهای مختلف استان یزد از جمله شهرستان مهریز بیان کرد: وجود امامزادگان در شهرستانهای استان یزد یک فرصت مناسب در راستای توسعه گردشگری مذهبی است.

وی خواستار توجه مسئولان امر به این مهم و استفاده از ظرفیت امامزادگان شهرستان مهریز در راستای توسعه گردشگری مذهبی شد.