شرکت نکردن حشدالشعبی در نبرد موصل به نفع داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، کریم النوری سخنگوی هیئت حشد الشعبی عراق گفت: عدم مشارکت نیروهای مردمی در نبرد موصل به نفع داعش است و سبب طولانی تر شدن اشغال موصل از سوی داعش می شود. امیدواریم که تمرکز مواضع سیاستمداران درباره عدم مشارکت بر اساس اصل غافلگیری دشمن مشابه آنچه در نبردهای الکرمه، السجر، الصقلاویه و فلوجه رخ داد، باشد.

وی در ادامه افزود: مشارکت حشد الشعبی در نبرد آزاد سازی موصل قطعی است و جای بحث و جدلی وجود ندارد. این نیروها فعال بودن خود را در هر نبردی و رقم زدن آن با موفقیت نشان داده اند.

کریم النوری تاکید کرد: تروریستهای داعش هراس زیادی از نیروهای مردمی دارند و محاسبات زیادی روی این نیروها می کنند و دولت باید از این خاصیت به نفع ارتش و دیگر نیروها بهره برداری کند.

وی بیان کرد: نیروهای حشد الشعبی در راستای محاصره داعشی ها و قطع خطوط امداد رسانی آنها حرکت خواهند کرد زیرا تجربه کافی در این زمینه دارند. درباره اینکه چه نیروهایی به شهر حمله کنند بعدا توافق می شود.

کریم النوری تاکید کرد: آنچه عراقی ها به شکل عام و موصلی ها به شکل خاص را نگران می کند، تصوراتی است که بر اساس مشارکت نیروهای پیشمرگه وجود دارد و اینکه نیروهای کُردی پس از غلبه بر داعش مناطقی را به اقلیم کردستان عراق ملحق کنند.

وی افزود: نیروهای مردمی فورا پس از آزاد سازی موصل از آن خارج خواهند شد.