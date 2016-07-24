برگزاری نشستهای فصلی مجمع نمایندگان خوزستان با فرماندهی ناجا

سرهنگ سید رحمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نشست هم اندیشی و هم افزایی مجمع نمایندگان با فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان و برخی از معاونان وی و روسای کلانتریها گفت: در این نشست که در فضایی کاملا صمیمی برگزار شد، رئیس مجمع نمایندگان استان در سخنانی از تلاشهای نیروی انتظامی در تامین، برقراری و ثبات امنیت در استان قدردانی کرد.

وی افزود: برنامه ریزی بیشتر و منسجم تر ناجا در زمینه ارتقای توان تجهیزاتی و نیروی انسانی مورد نیاز در راستای ارتقای ضریب امنیت استان از جمله خواسته های حجت الاسلام ناصری زاده بود.

وی اظهار کرد: عامر کعبی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از پیگیری، مداخله، تدبیر منطقی و قضاوت عادلانه فرماندهی انتظامی خوزستان در خاتمه یک درگیری جمعی در آبادان، تلاش نیروهای ناجا در برقرای نظم و امنیت در جامعه شهری را ستودنی خواند.

به گفته وی مجمع نمایندگان استان بر همراهی و کمک به نیروی انتظامی در هر مقطع و زمانی، کمک نمایندگان هر حوزه به نیروی انتظامی هر شهرستان در رفع مشکلات احتمالی و برقراری ارتباطات بیشتر و نزدیکتر میان ناجا خوزستان با مسئولان عالیرتبه لشکری تاکید داشتند و خواستار استمرار جلسات مشابه در طول سال شدند.

مشاور امور فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بر برگزاری نشستهای فصلی با مجمع نمایندگان خوزستان گفت: وی تامین امنیت توسط نیروی انتظامی را در گرو همراهی و مشارکت مردم و حمایتهای نمایندگان دانست و بر ضرورت استفاده ناجا از نظرات کارشناسانه نمایندگان در مباحث امنیتی استان تاکید کرد.

سرهنگ موسوی افزود: سردار اسحاقی بر برگزاری نشستهای فصلی مجمع نمایندگان با ناجا با هدف طرح مسائل و مشکلات پس از رصد موضوعات مرتبط با بحث امنیت و ارائه راهکارهای منطقی، کارشناسانه، تخصصی و تاثیرگذار از سوی نمایندگان به طور مجدد تاکید کرد.

وی از اعلام رضایت نمایندگان استان خوزستان از شرایط امنیت موجود در استان خوزستان به عنوان مهمترین شاخص این نشست نام برد و اظهار کرد: نشست مذکور نمادی از تحکیم وحدت و انسجام میان مجمع نمایندگان خوزستان و نیروی انتظامی استان بود که انجام نشستهای با برنامه دیگر را کلید زد.