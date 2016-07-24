باید نگاه ویژه ای به تجارت در خرمشهر و خوزستان داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی فر عصر امروز یکشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان بخش دولتی و خصوصی با موضوع بررسی مشکلات مرز شلمچه، که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: اگر بخواهیم در صادرات کالاهای غیر نفتی به توسعه برسیم باید از کشور ترکیه الگو گرفت و زمینه را برای صادرات همراه ساخت.

وی، اعمال عوارض برای صادرات یونجه را نمونه ای از موانع توسعه صادرات در مرز شلمچه دانست و گفت: باید به استان خوزستان اجازه کشت یونجه داده شود. اعمال عوارض۴۰۰ تومانی برای هر کیلو یونجه و استفاده نکردن از آب برای کشت و صادرات، هم مانع سبز شدن زمین ها زراعی شده و هم ممانعت کننده از توسعه صادرات شده است.

حسینی فر بیان کرد: چرا باید از قاره های دیگر یونجه به حوزه خلیج فارس صادر شود در صورتی که امکان کشت و صادرات در کشور فراهم است و می طلبد تمهیدات ویژه ای در امر عوارض محصولاتی همچون یونجه اتخاذ شود.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر برشماری برخی دیگر از مشکلات صادرات به عراق پرداخت و اظهار کرد: پرداخت نشدن تسهیلات ارزان قیمت به بازرگانان، نبود پشتوانه های صادراتی، و سیاه نمایی از کشور عراق از دیگر دلایل افت صادرات به کشور عراق است.

وی توضیح داد: بازرگانان پشتوانه صادراتی ندارند. به تاجر خرمشهری و تهرانی به یک چشم نگاه می شود. تا کنون بانک توسعه تمهیدات صادرات به بازرگان خاصی نداده است و این در حالی است که باید موانع رفع شود.

حسینی فر همچنین از صدا و سیما خواست تا قدری کمتر از نا امنی و آشوب در کشور عراق بگوید و قدری را نیز به بیان فرصت ها و تمهیدات ارزان موجود در آن کشور اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه از توسعه کالاهای غیر نفتی غافل بوده ایم، افزود: در مرز شلمچه مشکلاتی در بحث ساختار و زیر ساخت وجود دارد و باید پذیرفت که پول های ملی هدر رفته اما کاری انجام نشده است.