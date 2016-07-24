تسلط نیروهای لیبی بر بزرگترین مرکز تولید مواد منفجره داعش در سرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای لیبیایی در ادامه مبارزه با گروه تروریستی داعش موفق شدند دستاورد بزرگی را کسب کنند و ضربه ای مهلک را به این گروه تروریستی وارد کنند.

بر اساس این گزارش نیروهای لیبیایی پس از درگیری با داعش موفق شدند بر بزرگترین کارخانه تولید مواد منفجره در شهر ساحلی سرت تسلط یابند و آن را از کنترل تروریست ها خارج کنند.

در بیانیه نیروهای لیبی آمده است: ما موفق شدیم بر مرکز تولید بمب و مواد منفجره در شهر سرت که به داعش تعلق دارد، مسلط شویم. این مرکز بزرگترین مرکز تولید مواد منفجره محسوب می شود که ما در جریان آزادسازی شهر سرت بدان دست یافته ایم.

در پایان تصریح شده است: این کارخانه تولید مواد منفجره در محله الدولار در جنوب شرق شهر المتوسطیه واقع در حدفاصل ۴۵۰ کیلومتری شرق طرابلس قرار دارد و نیروهای لیبیایی پس از پیشروی ها در این منطقه بر آن مسلط شدند.