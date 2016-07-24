به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله فرج الهی عصر یکشنبه در جلسه بررسی پروژه پل روگذر میدان معلم بناب اظهار داشت: هم اکنون این پروژه شش سالی است که به حال خود رها شده و همین روند نیز سبب نارضایتی مردم شهرستان شده است چرا که این پل در نقطه ای از شهر واقع شده که مردم با مشکل نبود آن هر روز دست و پنجه نرم می کنند.

وی ادامه داد: این پروژه به دلیل واقع شدن در نقطه حساس ترانزیتی استان اهمیت ویژه ای دارد و در صورتی که هر چه زودتر تکمیل نشود باید منتظر عواقب آن از لحاظ اجتماعی و حتی سیاسی باشیم.

فرج الهی افزود: در این میان نیروی انتظامی و شهرداری این شهر متحمل زحمات زیادی به دلیل تکمیل نشدن پروژه شده اند.

فرماندار بناب با تاکید بر ضرورت حل مشکل این پروژه در درجات بالاتر وزارتخانه ای گفت: این مشکل باید توسط وزیر راه و شهرسازی پیگیری شده و نسبت به تامین اعتبار اقدام شود.

وی از نماینده این شهرستان خواست با پیگیری موضوع این پروژه، مسئولان کشوری را از وجود چنین مشکلی مطلع کند.

مشکلات اعتباری تنها مانع تکمیل طرح

مشاور و پیمانکار این پروژه نیز با اشاره ای به روند تکمیل این پل در طول شش سال گفت: عمده مشکل این طرح اختصاص نیافتن اعتبار برای آن است که سبب نیمه کاره رها ماندن این پروژه مهم استان شده است.

وی ادامه داد: در صورتی که اعتبار لازم برای پروژه تزریق شود در کوتاه ترین زمان ممکن آن را به پایان خواهیم رساند و به این ترتیب مشکل مردم منطقه حل خواهد شد.